국내 최초 '운전석 없는 자율주행셔틀', 청계천에 첫 선

순수 국내 기술로 개발

'ㄷ'자형 좌석에 편의시설

시험 운행 후 9월부터 운영

국내 최초의 '운전석 없는 자율주행셔틀'이 이르면 오는 9월 청계천을 달린다. 서울시가 선보일 '운전석 없는 자율주행셔틀'은 우리나라 자율주행 대표 기업인 오토노머스에이투지(Autonomous AtoZ)의 순수 국내 기술로 개발·제작됐다.

24일 서울시에 따르면 자율주행셔틀 운행은 서울시 자율주행의 위상을 세계적으로 알리기 위해 외국인이 즐겨 찾는 대표 관광명소인 청계천에서 이뤄진다. 청계광장~청계5가(광장시장)~청계광장을 순환하는 총 4.8㎞ 구간이며, 2대가 운행될 예정이다.

서울시가 9월부터 청계천에서 운영할 국내 최초의 '운전석 없는 자율주행셔틀' 모습. 서울시

셔틀은 기획 단계부터 자율주행 목적으로 제작된 소형버스(11인승, 좌석 9개)로, 운전석과 운전대가 없을 뿐만 아니라 ▲라운드 형태의 'ㄷ'자형 좌석 ▲자율주행 상태, 운행 정보 안내용 대형 디스플레이 ▲휠체어 탑승 리프트 등 다양한 첨단 편의시설을 갖추고 있다.

주중 평일 10시부터 17시까지 운행 예정이고, 공휴일·토요일에는 청계천로 차 없는 거리 운영으로 인해 운행하지 않는다. 운행 요금은 당분간 무료이며 일반 시내버스처럼 교통카드를 태그한 후에 탑승이 가능하다.

셔틀은 지난 22일부터 시험 운행 중이다. 학습 과정과 전문가 안전 운행 검증 등을 거쳐 이르면 9월 말부터 시민 누구나 이용할 수 있도록 운행한다. 서울시는 앞으로도 기술을 지속적으로 고도화해 야간 운행과 함께 운행구간을 연장하고 완전 무인 셔틀로 발전시켜 나갈 계획이다.





여장권 서울시 교통실장은 "국내 기술로 최초 제작된 '운전석 없는 자율주행셔틀'의 첫 운행인 만큼 시민들이 안전하게 이용할 수 있는 환경을 우선 조성하겠다"며 "앞으로 기술을 더욱 고도화해 청계천 명물을 넘어 세계를 선도하는 자율주행 서비스를 선보일 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr

