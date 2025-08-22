고흥군, '스마트 영농빌리지 조성 사업' 주민설명회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

방치된 폐교, 청년 주거공간 60호로 재탄생

전남 고흥군(군수 공영민)은 사회 초년생과 청년 귀농어 귀촌인의 주거비 부담을 완화하고 안정적인 지역 정착을 지원하기 위해 스마트 영농빌리지 조성사업을 본격 추진한다고 22일 밝혔다.

이번 사업에는 지방소멸대응기금 64억원이 투입되며, 원룸형 30호, 투룸형 30호 등 총 60호 규모로 조성된다. 모듈러주택 제작 방식을 적용해 내년 3월 준공을 목표로 속도감 있게 추진되고 있다.

고흥군은 사회 초년생과 청년 귀농어 귀촌인의 주거비 부담을 완화하고 안정적인 지역 정착을 지원하기 위해 스마트 영농빌리지 조성사업을추진한다. 고흥군 제공

사업 부지는 1997년 고흥동초등학교와 통폐합된 구 고흥서초등학교다. 폐교된 이후 장기간 방치돼 관리가 이뤄지지 않으면서 환경 훼손과 민원이 지속적으로 제기돼 왔다. 이번 조성을 통해 오랫동안 방치된 폐교가 청년 주거 공간이자, 스마트 영농 거점으로 새롭게 탈바꿈할 전망이다.

특히, 군은 사업 추진 과정에서 지역 주민과의 소통을 위해 사업지 인근 8개 마을 주민을 대상으로 지난 4~8일 '스마트 영농빌리지 조성사업 주민설명회'를 개최했다. 설명회에서는 사업 취지와 추진계획을 상세히 안내하고 주민 의견을 적극 청취했다.

이 자리에서 주민들은 청년 주거 안정과 지역 활력 회복에 대한 기대감을 나타냈으며, 군은 제시된 의견을 운영계획에 반영할 방침이다.





군 관계자는 "이번 주민설명회를 통해 군과 지역사회가 함께 사업의 비전을 공유하고 공감대를 형성했다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "스마트 영농빌리지 조성사업은 국립순천대학교 글로컬 대학 우주항공·스마트팜 고흥캠퍼스 운영에 따른 학생과 청년 주거공간 부족 문제를 해소하고, 나아가 2030 고흥인구 10만 달성의 기반이 될 것이다"고 말했다.





