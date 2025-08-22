본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[새정부 성장전략]AI대전환 '올인'…30대 프로젝트 하반기 가동

세종=이동우기자

입력2025.08.22 14:01

수정2025.08.22 14:02

시계아이콘02분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기 글자크기

李정부 경제성장전략 발표
기업주도 7대 제조업 AI접목
전국민 대상 'AI 한글화' 작업
'K-붐업' 등 100조 국민펀드 조성

정부가 한국경제의 구조적 성장 둔화를 타개하기 위해 '인공지능(AI) 대전환'을 국가 핵심 전략으로 공식화했다. 정부는 AI를 본격 도입할 경우 생산성을 끌어올려 잠재성장률 3%를 달성할 수 있다고 전망했다. 이를 위해 기업·공공은 물론, 국민이 함께 참여하는 30대 선도 프로젝트를 선정하고 올해 하반기부터 즉시 가동한다.


구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 22일 정부서울청사에서 가진 관계부처 합동브리핑에서 이런 내용의 '새정부 경제성장전략'을 발표했다. 정부가 AI를 성장 둔화의 돌파구로 내세운 배경에는 고대역폭메모리(HBM) 등 반도체 제조역량과 세계 최고 수준의 정보기술(IT) 인프라를 보유하고 있는 만큼, AI 도입이 경제 성장의 시너지를 극대화할 수 있다는 판단에서다. 세계적 흐름에 발맞추면서도 한국의 반도체·IT 강점을 활용한 '선택과 집중' 전략인 셈이다.


30대 선도 프로젝트 가동…기업·공공·국민 'AI 대전환' 전방위 추진

정부가 추진하는 30대 선도 프로젝트는 크게 'AI 대전환'과 '초혁신경제'를 양대 축으로 각각 15대 과제를 선정했다. 우선 AI 대전환의 목표로는 '피지컬 AI 1등 국가' 도약으로 설정했다. 기업 주도의 로봇·자동차·선박·가전·드론·반도체·팩토리 등 7개의 제조업 강점 분야에 AI를 접목하는 게 핵심이다.


로봇 분야에서는 올 하반기부터 보강재 자율이동 용접로봇 등 산업용 특화 휴머노이드 개발 및 상용화를 즉각 추진한다. 자동차 분야에선 자율주행 AI 소프트웨어 개발을 통해 속도 제한을 전제한 교통약자 보호구역 내 자율주행 실증에 돌입한다. 이 밖에도 완전자율운항이 가능한 선박 상용화, 항공·소방·농업·시설관리·물류 등 5대 분야의 AI 드론 및 교통관리 시스템 개발을 지원한다. '온디바이스 AI 반도체' 확산을 위해 자동차·가전·로봇·드론 등 4대 분야를 선정, 개발에 착수한다. 온디바이스 AI는 기기 자체에 인터넷 연결 없이 AI 모델을 실행하는 방식으로, 정부가 목표한 피지컬 AI 국가를 위한 핵심 기술이다.


공공 부문에서는 복지·고용, 납세관리, 신약심사 등 3대 행정 업무에 우선 AI를 적용하는 게 목표다. 민원처리 업무에 AI를 도입해 효율성과 투명성을 확대하고, 개인 상황에 적합한 맞춤형 서비스 제공도 가능해질 전망이다. 내년까지 AI 세무상담을 도입하고, 2027년 납세신고 자율화 등 국세청 홈택스를 전면 개편한다. 공공 인공지능 전환(AX) 프로젝트를 확대해 전 부처가 AI를 활용한 행정혁신은 물론, 국민이 이를 체감할 수 있는 시범사업도 대거 추진한다.


전 국민을 대상으로 이른바 'AI 한글화' 작업도 나선다. 맞춤형 교육을 통해 국민 누구나 AI를 한글처럼 익혀 활용하자는 취지다. 정부는 AI 교육센터 설립, 자격 인증제도 및 경진대회를 통해 벤처·창업지원 사업 등 인센티브를 지원할 계획이다. 또 해외 인재 유치와 반대로 인재 유출 방지를 위해 급여 혜택과 병역특례 등 파격 지원하겠단 방침이다.


공공데이터 개방도 확대한다. 예컨대 건강보험공단과 건강보험심사평가원의 개인정보 유출위험이 낮은 가명데이터를 개방해 접근성을 높이는 방식이다. 이는 AI 대전환을 위한 기반조성의 일환이다. 국가 AI 데이터 표준화도 추진한다. 글로벌 범용 표준에 준하는 한국화 작업이 결국 데이터 거래 등 활용도를 높일 수 있기 때문이다.


정부는 이를 위한 대통령 직속 '국가AI전략위원회'를 중심으로 AI 정책을 총괄·조정할 계획이다. 또 학계, AI 기업, 연구기관이 참여하는 연합체를 구축, 범국가적인 협력을 추진한다. 윤인대 기재부 차관보는 앞서 브리핑을 통해 "업계, 전문가 등의 의견수렴을 통해 AI 진흥법 개선과 하위법령을 정비해 나갈 것"이라고 말했다.

[새정부 성장전략]AI대전환 '올인'…30대 프로젝트 하반기 가동
AD
15대 초혁신경제 프로젝트 가동

AI와 함께 초혁신경제 프로젝트도 가동한다. 첨단소재·부품, 기후·에너지 기술 분야가 핵심이다. SiC(실리콘카바이드) 전력반도체, 액화천연가스(LNG) 화물창, 초전도체 등 첨단소재·부품의 자립률을 높이고, 태양광·해상풍력·그린수소·소형원자로(SMR) 등 기후·에너지 대응을 위한 차세대 기술의 실증 지원을 강화한다.


SiC 전력반도체의 경우 기존 Si반도체 대비 전력손실이 적어 AI 시대 핵심 소재로 꼽히나 현재 90% 수입에 의존하고 있다. 이에 정부는 기술자립률을 현재 10% 수준에서 2030년까지 20%로 끌어올리고, 국내 생산비중 역시 같은 기간 5%에서 10%로 확대할 계획이다. 이를 위해 연구개발(R&D) 실증을 위한 신규장비 추가 도입을 검토한다.


LNG 화물창 분야의 기술독립 달성을 위해 단열시스템 생산 제조기반을 구축하고, 대형선박 실증을 위한 선박 2척의 인수·개조 비용을 융자 지원한다. 이를 통해 지난해 55% 수준인 LNG운반선 점유율을 2030년 70%까지 상향한다는 목표다. 이 밖에도 의료 MRI, 핵융합 에너지, 자기부상열차 등 국가 전략기술 분야의 혁신을 위한 초전도체 기술 고도화를 추진한다.


기후·에너지 부분에선 태양광유리(BIPV. 건물일체형태양광) 기술력 확보 및 상용화를 위한 R&D를 지원하고, 장거리 해저 전력 전송이 가능한 초고압직류송전(HVDC) 기술 및 풍력 연계기술 개발에도 나선다. 차세대 에너지원으로 꼽히는 SMR 개발·실증 지원은 물론, 2028년까지 표준설계인가를 획득할 방침이다. 농업·수산 분야에서 AI 기반 대전환도 준비 중이다. 올 하반기 양식단지, 내년 상반기에는 스마트 농업육성지구 각 1개소를 혁신 선도지구로 선정해 AI, 빅데이터 기반 정밀 생육·사육 관리 프로젝트를 실시한다.


'K-붐업' 확산을 위한 투자도 확대한다. 게임·웹툰 등 K-콘텐츠를 비롯해 K-바이오·의약품, K-뷰티, K-식품 등 전 세계적으로 성장 중인 한국의 고부가가치 산업 강화를 위해 재정, 세제, 금융, 인력, 입지 등 모든 패키지를 최우선 지원할 방침이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

정부는 초혁신경제를 위해 100조원 이상의 가칭 국민성장펀드를 조성해 모든 지원을 체계적으로 뒷받침할 계획이다. 해당 펀드는 연기금 등 민간자금과 정부 보증기반 기금채 등 첨단전략산업기금으로 각각 50조원씩 구성한다는 구상이다. 정부 관계자는 "AI 대전환은 국가 차원의 전면적 대응"이라며 "기업이 주도하고 정부가 뒷받침하는 구조 속에서, AI를 통해 한국경제가 다시 도약할 것"이라고 말했다.




세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
금융현미경
  • 25.08.2006:05
    2금융권에 날아든 교육세 2배 청구서…결국 소비자에 부메랑
    2금융권에 날아든 교육세 2배 청구서…결국 소비자에 부메랑

    정부가 교육세율을 기존보다 2배 높이는 교육세법 개정을 예고하면서 2금융권의 긴장감이 높아지고 있다. 실적 개선과 재무건전성 방어라는 과제를 안고 있는 상황에서 세부담마저 커지게 됐다. 일각에서는 비용 증가에 따른 부담이 결국 소비자에게 전가될 것이라는 우려도 나온다. 교육세율 0.5%→1% 인상…보험사 3500억원 추가 부담해야20일 금융권에 따르면 기획재정부는 최근 '2025년 세제개편안'을 발표하며 금융사 영업수

  • 25.07.0906:30
    스포츠 팬 잡아라…관련 적금 상품은
    스포츠 팬 잡아라…관련 적금 상품은

    은행들이 스포츠 팬 유치를 위해 적금 상품을 내놓고 있다. 한국프로야구(KBO)와 K리그 등 대표적인 종목에서 각자 응원하는 팀의 우승을 기원하는 마음을 담은 우승 적금이 대표적이다. 비대면 전용으로 상품을 내놓으면서 자사 뱅킹 애플리케이션(앱)으로도 고객을 유도하고 있다. 9일 금융권에 따르면 신한은행은 지난 7일부터 '1982 전설의 적금' 10만좌를 재판매한다. 지난 1일 출시한 이 상품은 나흘 만에 10만좌 한도가 모두

  • 25.07.0206:50
    신혼부부·신생아 가정도 주택구입시 최대 1억 줄어든다… 7월부터 달라지는 금융정책
    신혼부부·신생아 가정도 주택구입시 최대 1억 줄어든다… 7월부터 달라지는 금융정책

    앞으로는 신혼부부 및 신생아 가정이 정책금융상품을 이용해 주택구입 시 대출한도가 최대 1억원 줄어든다. 정부는 이 같은 내용을 담은 6·27 가계부채관리 대책을 발표했다. 갭투자(전세 끼고 매매) 차단뿐 아니라 최대 대출 한도를 차주의 상환능력과 관계없이 일괄적으로 6억원으로 설정해 고가주택에 대한 수요를 원천 차단하는 등 '고강도 대책'으로 꼽힌다. 하반기부터 달라지는 금융정책, 어떤 것이 있는지 살펴보자. 6·2

  • 25.06.2506:25
    파격적이라는 이재명표 배드뱅크… 역대 정부 살펴보니
    파격적이라는 이재명표 배드뱅크… 역대 정부 살펴보니

    이재명 정부의 장기 연체자 대상 채무조정 프로그램(배드뱅크)이 연내 시행을 앞두고 있다. 5000만원 이하의 대출을 7년 이상 갚지 못한 이들이 대상이다. 정부는 상환 능력에 따라 아예 소각하거나 최대 80%까지 원금을 깎아주겠다는 방안을 밝혔다. '개인 빚 탕감' 정책은 노무현 정부 때부터 시작돼 정권이 바뀔 때마다 간판을 바꾸고 이어져 왔다. 다만 이번에는 역대 정부보다도 파격적이라는 평가가 뒤따르는데 이유가 뭘까.

  • 25.06.1106:00
    보험사 '자본성증권' 발행…兆단위로 늘어난 배경은
    보험사 '자본성증권' 발행…兆단위로 늘어난 배경은

    최근 보험사들이 잇달아 대규모 자본성증권 발행에 나서고 있다. 기준금리 하락과 보험부채 할인율 현실화 등 규제 영향으로 지급여력비율(K-ICS·킥스) 관리에 비상이 걸린 탓이다. 금융당국이 조만간 더 엄격한 자본규제를 도입할 예정이라 보험사들이 긴장하고 있다. 올해 '자본성증권' 발행 역대 최대치 돌파하나자본성증권이란 신종자본증권과 후순위채권 등 회계상 자기자본으로 인정되는 채무증권이다. 금융사들이 부족한

기획
정의로운 전환의 길
  • 25.08.2110:23
    정의로운 전환의 길, 시작은 소통과 약속
    정의로운 전환의 길, 시작은 소통과 약속

    영국 런던에서 킹스턴어폰헐로 가는 기차 안, 2시간30분 동안 선 채로 갔다. 사람도 많고 복잡한 수도에서 상대적으로 조용한 어촌 마을로 간다고 생각해 자유석을 끊은 것이 오산이었다. 기차 안은 이미 만석이었고, 자유석에도 앉지 못한 기자를 포함해 헐시티 축구팀 유니폼을 입은 10대, 비즈니스 가방을 든 40대 남성까지 승객 십여 명이 복도에 옹기종기 모여 있었다. 사람이 몰리면 도시는 활기를 띤다. 헐에서 신재생에너지

  • 25.08.1706:40
    차지호 의원 "국정위, 한국식 정의로운 전환 가이드라인 제시…사람 중심"
    차지호 의원 "국정위, 한국식 정의로운 전환 가이드라인 제시…사람 중심"

    "한국식 정의로운 전환의 길을 만들겠습니다." 대통령 직속 국정기획위원회 기후에너지 태스크포스(TF)팀장을 맡은 차지호 더불어민주당 의원은 지난 13일 아시아경제 인터뷰에서 "유럽 사례를 참고하되 국내 상황에 맞게 에너지 생태계를 어떻게 구성할지 고민하고 있다"면서 이처럼 말했다. 국정기획위는 국민보고대회에서 기후대응기금을 확대하고 전환금융을 도입해야 한다고 제언했다. 기후대응기금은 기후대응에 이어 '기후적

  • 25.08.1706:30
    김진태 강원도지사 "폐광기금 계획 수립해 의료 클러스터 육성"
    김진태 강원도지사 "폐광기금 계획 수립해 의료 클러스터 육성"

    "탄광 근로자들과 지역 주민들을 위해 향후 5년간 쓸 '폐광기금 중장기 계획'을 조속히 수립하겠습니다." 김진태 강원도지사는 '정의로운 전환의 길' 기획기사 보도 이후 14일 인터뷰에서 "폐광지역 산업 정체성 전환을 위한 미래 산업 투자에 지원을 아끼지 않겠다"며 이처럼 밝혔다. 아시아경제는 기획 '정의로운 전환의 길'을 통해 정부가 추진 중인 탈석탄 이행과 해상풍력단지 설치 과정에서 맞닥뜨린 갈등을 짚어보고, 앞서

  • 25.08.1007:30
    프랑스 해상풍력 이끄는 한국인…"지방소멸 겪는 한국에 오히려 해상풍력은 기회"
    프랑스 해상풍력 이끄는 한국인…"지방소멸 겪는 한국에 오히려 해상풍력은 기회"

    10대 엔지니어링 그랑제콜(프랑스 엘리트 고등교육 기관) 중 하나인 에콜 센트랄 낭트의 유체역학·에너지·대기환경 연구소(LHEEA)에서 해상풍력 프로젝트를 주도하고 있는 한국인 교수는 한국의 풍력 발전 산업을 어떻게 바라보고 있을까. 신재생에너지 전환 의지가 활발한 프랑스의 연구자로 활동하고 있는 한승윤 LHEEA 연구교수를 만났다. 그는 한국의 풍력 발전 연구 수준이 유럽과 큰 차이가 없고 해상풍력을 시도할 여건도

  • 25.08.0907:30
    그랑제콜 교수 "일자리 창출 신재생에너지 분야 학생에게 인기 많아"
    그랑제콜 교수 "일자리 창출 신재생에너지 분야 학생에게 인기 많아"

    수년째 해상풍력 도입 초기 머물러 있는 한국은 앞으로 어떤 방향으로 나아가야 할까. 6월 5일 프랑스 서부 도시 낭트에서 해상풍력을 연구하고 있는 상드린 우브륀 에콜 센트랄 낭트 교수를 만나 이야기를 들어봤다. 에콜 센트랄 낭트는 1919년 설립된 프랑스 10대 엔지니어링 그랑제콜(프랑스 엘리트 고등교육 기관) 중 하나이다. 우브륀 교수는 2015~2017년 유럽풍력에너지학회 회장을 역임했으며 지난해 풍력터빈 배기 흐름 역

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.08.1911:30
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD 지난 14일 이재명 대통령의 사법연수원 18기 동기인 이찬진 변호사가 금융감독원장(금감원장)에 임명됐다. 그동안 하마평이 무성했지만, 그의 이름은 거론되지 않았다. '깜짝 인사'라는 평이 나온 이유다. 금감원장은 금융위원장이 제청해 대통령이 임명하는 차관급 자리다. 청문회가 필요 없다. 윤석열 정부

  • 25.08.1008:00
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기

    중국 소림사의 주지승이 최근 사찰 자금 횡령과 각종 비리 혐의로 체포되면서 중국 정치권에 큰 파장이 일고 있다. 일각에서는 단순한 종교인의 비리 사건을 넘어 시진핑 국가주석의 권력 구조에 균열이 생기고 있다는 분석까지 제기되고 있다. 화제의 인물인 스융신(釋永信) 소림사 주지는 중국 허난성 불교협회장, 중국 불교협회 부회장, 전국인민대표회의 대의원까지 겸임하며 종교계를 넘어 정치권에서도 막강한 영향력을 행사

  • 25.08.0908:00
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화

    한미 정상회담 개최를 앞두고 미국의 한국 국방비 증액 압력이 주된 의제가 될 것으로 예상되면서 향후 재정압박 우려가 커지고 있다. 엘브리지 콜비 미국 국방부 차관은 최근 "한국이 국방 지출 측면에서 모범이 되고 있다"고 언급한 것을 두고 미국 정부가 국방비 인상을 직접적으로 요구한 것이란 해석까지 나오고 있다. 현재 우리나라는 국내총생산(GDP) 대비 약 2.3% 규모인 61조원 이상의 국방비를 지출하고 있다. 트럼프 행

  • 25.08.0707:32
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"

    아시아경제 시사유튜브 '소종섭의 시사쇼'가 이준석 개혁신당 대표를 인터뷰하기 위해 서울 여의도 국회 의원회관으로 찾아간 날은 지난 5일이었다. 오전 11시, 이 대표는 자신의 방에서 컴퓨터 작업에 여념이 없었다. 지방선거에 대비한 시스템을 만드는 중이라고 했다. 선거 비용을 최대한 낮추기 위한 프로그램을 스스로 개발하고 있었다. 그의 방은 여느 의원들 방과는 달랐다. 별다른 장식이 없는 실무형 벤처창업가 사무실 같

  • 25.08.0517:36
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"

    이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사는 2018년 '밥을 지어요(김영사)'라는 책을 냈다. 요리책이지만 이 대통령·김 여사 가족과 관련한 소소한 이야기들도 나와 있다. 이 책에 나와 있는 이 대통령의 식습관과 좋아하는 음식 등을 요약했다. 이 책에 이 대통령은 추천사를 썼다. "내게는 유난히 먹는 것에 대한 기억이 많다. 어릴 적 시골에서는 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것으로 구분됐다. 나는 삶은 감자를 먹지 않는다

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기