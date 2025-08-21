FOMC 의사록 "인플레가 더 큰 위험"…일부는 고용 둔화 경고

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금리 인하 시기상조 의견에 무게

"관세 영향 시기·강도·지속성 모두 불확실"

미국 연방준비제도(Fed) 위원들이 최근 노동시장 둔화와 경기 불확실성을 우려하면서도 금리 인하는 아직 이르다는 데 대체로 의견을 모은 것으로 나타났다. 스태그플레이션(물가 상승 속 경기 둔화) 우려가 커지고 있지만 인플레이션 압력이 여전히 더 중대한 위험 요인이란 판단에서다.

20일(현지시간) Fed가 공개한 올해 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록은 "참석자들은 인플레이션 상승 위험과 고용 하강 위험을 모두 강조했다"며 "대다수는 두 위험 중 인플레이션 상승을 더 큰 위험으로 판단했다"고 밝혔다.

앞서 Fed는 지난달 30일 열린 FOMC에서 기준금리를 연 4.25~4.5%로 동결 결정했다. 당시 Fed는 상반기 경제 활동 둔화로 불확실성이 커졌다고 진단하면서도 노동시장은 "견조"하고, 인플레이션은 "다소 높다"고 평가했다.

다만 의사록은 "일부는 고용 하방 위험을 가장 중요한 위협으로 봤다"고 전했다. 노동시장 균열 조짐을 지적하며 추가 피해를 막기 위한 정책 지원 필요성도 제기됐다. 이는 금리 인하를 주장하며 동결 결정에 반대표를 던진 미셸 보먼 Fed 부의장과 크리스토퍼 월러 Fed 이사의 견해로 보인다. FOMC에서 다수의 금리 결정에 복수의 반대표가 나온 건 32년 만이었다.

회의에서는 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책이 물가에 미칠 영향도 주요 쟁점으로 다뤄졌다. 관세가 일회성 가격 상승 요인에 그칠지, 인플레이션 고착화를 유발할지를 두고도 논의했다.

의사록은 "올해 관세 인상의 영향이 나타나는 시기, 강도, 지속성 등에서 상당한 불확실성이 남아 있다"고 지적했다. 또 "여러 참석자들은 인플레이션이 장기간 2%를 상회한 경험이 있는 만큼, 높은 관세 영향이 장기화되면 기대 인플레이션이 고정되지 못할 위험이 커진다고 봤다"고 전했다. 관세 효과가 소비자·서비스 물가에 본격 반영되기까지 시간이 걸릴 것이란 점도 언급됐다.

물가 안정과 완전 고용이란 이중 책무를 동시에 달성해야 하는 Fed의 정책 부담이 커지고 있다는 점도 의사록은 짚었다. 의사록은 "높은 인플레이션이 지속되고 노동시장 전망이 약화된다면 위원회가 어려운 상충관계에 직면할 수 있다"며 "금리 결정은 각 변수가 목표치와 얼마나 차이가 나는지, 그 격차가 언제 해소될 지에 달려 있다"고 썼다.

Fed는 트럼프 대통령의 거듭된 금리 인하 요구에도 관세발 인플레이션 가능성을 경계하며 신중한 통화정책 기조를 유지하고 있다. 하지만 지난달 FOMC 회의 이틀 후 발표된 7월 고용 보고서에서 비농업 신규 고용이 크게 줄고, 5~6월 고용 수치도 대폭 하향 조정되면서 노동시장 둔화 우려가 커졌다. 이에 정치권의 금리 인하 요구는 더욱 거세지고 있다. Fed는 다음 달 FOMC 전 발표될 8월 물가와 고용 지표를 확인한 뒤 금리를 결정할 예정이다.





한편 백악관의 금리 인하 압박은 갈수록 수위를 높이고 있다. 트럼프 대통령은 이날 리사 쿡 Fed 이사가 허위 기재로 모기지 대출을 받았다는 의혹을 제기하며 사임을 촉구했다. 앞서 제롬 파월 Fed 의장을 향해 본부 건물 개보수 비용 과다 사용 문제를 거론하며 해임과 소송 가능성을 언급한 데 이은 조치다. Fed 인사들을 향한 트럼프 행정부의 압박이 전방위적으로 확대되면서 통화정책 독립성 훼손 우려도 커지고 있다.





