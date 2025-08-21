매킬로이 "차등타수제 폐지 아쉽다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

8년 연속 투어 챔피언십 출전 인터뷰

"시즌 내내 잘한 선수 이점 가져야 한다"

세계랭킹 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)가 작년까지 시행한 차등타수제를 옹호했다.

그는 미국프로골프(PGA) 투어 플레이오프 최종전 투어 챔피언십 개막을 이틀 앞둔 19일(현지시간) 공식 기자회견에서 "차등타수제가 나쁘지 않았다고 생각한다"고 운을 뗐다. 차등타수제는 페덱스컵 랭킹 순위에 따라 미리 언더파를 안고 시작하는 제도를 말한다. 지난해 투어 챔피언십에는 페덱스컵 랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)는 10언더파로 대회를 시작했다. 뻔한 결말이라는 비판을 받자 올해는 출전 선수 30명이 같은 출발점에서 시작한다.

로리 매킬로이가 투어 챔피언십 공식 기자회견에서 취재진의 질문을 받고 있다. 애틀랜타=EPA·연합뉴스

"내 생각에 동조하는 사람이 많지 않다"고 전제한 매킬로이는 "시즌 내내 가장 잘한 선수는 당연히 약간의 이점을 가져야 한다고 생각했다. 만약 올해 차등타수제를 유지했다면 셰플러가 2타차 선두로 시작했을 텐데, 그가 이번 시즌 동안 보여준 압도적인 경기력을 고려하면 충분하지 않다"고 말했다.

다만 그는 "시즌 내내 두각을 드러내지 못했던 선수도 올해 마지막 무대에서 큰 상금을 노릴 수 있게 되었고, 반대로 이미 좋은 시즌을 보낸 선수들에게는 그 성과를 확실히 마무리할 기회가 될 수 있다"고 차등타수제 폐지의 긍정적인 면도 부각했다.





이날 발표한 내년 대회 일정도 반겼다. 마스터스부터 PGA 챔피언십까지 4개월 동안 메이저 4개 대회와 시그니처 5개 대회가 몰린 것을 두고 매킬로이는 "1∼3월에 서서히 열기를 올리다가 마스터스에서 관심이 최고조로 오르고 그 열기가 PGA 챔피언십, US오픈까지 이어간다는 점에서 좋다"면서 "일정이 빡빡할 수 있지만 대부분 동부 지역에서 열리니 이동이 그리 힘들진 않다"고 설명했다.





