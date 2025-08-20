김건희특검 "국민의힘과 협의 안 돼"…압수수색 영장 기한 오늘 만료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국민의힘 "개인정보 강탈 시도 용납 못해"

특검, 구속된 김건희·이종호 내일 조사

통일교 교인들의 국민의힘 당원 가입 의혹을 들여다보는 민중기 특별검사팀이 당원명부 확인을 위한 당사 압수수색과 관련해 여전히 합의점을 찾지 못하고 있다. 특검팀은 중앙당사 압수수색과 당원명부 제출 요구에 응해달라는 입장이지만, 국민의힘 측은 협조가 불가능하다는 태도를 고수하고 있다.

송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표가 20일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 현안 관련 기자간담회에서 발언하고 있다. 2025.8.20 김현민 기자

오정희 특검보는 20일 오후 정례 브리핑에서 국민의힘 압수수색과 관련해 "협의가 안 되고 있다"며 "향후 상황을 어떻게 할지는 검토 중"이라고 밝혔다. 특검팀이 법원에서 발부받은 국민의힘 압수수색 영장은 이날 기한이 만료된다.

오 특검보는 "영장 범죄사실에 통일교 추진 사업 관련 부분이 포함돼 있다"며 "압수수색 대상에 국민의힘 당원 명부와 통일교 교인 명단을 비교·대조하는 방식에 대해 법원 허가가 있었던 상황"이라고 했다.

특검팀은 2023년 국민의힘 당대표 선거를 앞두고 통일교 교인들이 대거 국민의힘에 입당했다는 의혹을 수사하기 위해 특정 인물들의 당원 가입 여부를 확인해야 한다는 입장이다. 이를 위해 지난 13일과 18일 두 차례 당사를 찾아 통일교인 명단과 국민의힘 당원 명부를 대조하는 작업에 대한 협조를 요청했으나 국민의힘 측 반발로 무산됐다. 송언석 국민의힘 비상대책위원장은 이날 "초법적·위헌적 과잉수사"라며 "개인정보 강탈 시도를 절대 용납할 수 없다"고 주장했다.

특검팀은 건진법사 전성배씨와 통일교 핵심 간부 윤모씨가 2023년 3월 치러진 국민의힘 당대표 선거에서 권성동 의원을 당 대표로 밀기 위해 통일교 교인들을 당원으로 가입시키려 한 정황을 들여다보고 있다.





한편 특검팀은 구속된 김 여사를 오는 21일 오후 2시 소환해 조사할 방침이다. 같은 날 오전 김건희 여사 최측근으로 알려진 이종호 전 블랙펄인베스트 대표도 김 여사의 도이치모터스 주가조작 가담 의혹과 관련한 참고인 신분으로 조사를 받는다. 다만 특검팀은 대질신문을 계획하고 있지 않은 것으로 확인됐다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr

