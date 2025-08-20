공급망 불확실성 대응 50조원 정책금융 공급 나선다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공급망안정화 전주기 금융지원 방향 발표

정부가 글로벌 공급망 불확실성에 대응하기 위해 2025년 한 해 동안 총 50조원 규모의 정책금융을 공급한다. 공급망안정화기금 10조원을 비롯해 수출입은행, 산업은행, 기업은행 등이 기업들의 안정적 자금 조달을 저리로 지원한다. 정부는 업스트림(탐사·자원확보·연구·개발), 미드스트림(운송·유통), 다운스트림(가공·생산·수요처 확보)으로 나눠 단계별로 지원을 강화한다는 계획이다.

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 20일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 공급망안정화위원회에 참석, 발언하고 있다. 2025.8.20 조용준 기자

구윤철 부총리 겸 기획재정부장관은 20일 '제5차 공급망안정화위원회'를 열고 이러한 내용의 '공급망안정화 전주기 금융지원 방향'을 발표했다. 정부는 최근 전기차 수요 둔화와 중국산 저가 공세로 이차전지 산업 경쟁력이 약화하고, 석유화학·철강 등은 글로벌 공급과잉으로 한계에 직면했다고 진단했다.

우크라이나 전쟁과 중동 사태 등 지정학적 리스크까지 겹치며 공급망 불안은 장기화하고 있다. 미국과 일본, 유럽연합(EU) 등 주요국은 반도체법·핵심원자재법 등을 통해 자국 중심 지원에 나서고 있다. 정부는 "국민경제에 미치는 중요성과 공급망 파급력이 큰 분야를 전주기 지원대상으로 선정해 집중적으로 지원할 것"이라고 설명했다.

우선 올해에만 50조원 규모의 정책금융 자금이 투입된다. 공급망안정화기금 10조원, 수출입은행 13조3000억원, 산업은행 18조원, 기업은행 4조5000억원을 통해 45조8000억원 규모의 정책 자금이 저리로 공급된다. 신용보증기금·기술보증기금·무역보험 등을 통한 보증·보험 지원도 4조4000억원 한도로 제공된다. 정부는 이러한 자금은 업스트림(탐사·자원확보·연구·개발), 미드스트림(운송·유통), 다운스트림(가공·생산·수요처 확보)으로 나눠 단계별로 지원을 강화한다.

중소·중견기업 가운데 선도사업자에게는 국고채 수준에 준하는 초저리 자금을 공급해 금융비용 부담을 획기적으로 낮춰준다. 공급망 충격에 상대적으로 취약한 중소기업이 안정적으로 생산과 투자를 이어갈 수 있도록 맞춤형 지원을 강화한다는 취지다.

공급망안정화기금의 투자 기능도 대폭 확대된다. 지분·펀드 투자기능을 활성화해 올해 500억원, 2026년 1000억원까지 투자를 확대한다. 정부는 앞으로 핵심 전략 분야로 꼽히는 1등급 경제안보품목 및 서비스 관련 사업을 최우선 지원 대상으로 삼아 자원·물류·핵심기술 등 국가 안보와 직결되는 공급망을 보호한다는 계획이다. AI, 반도체, 이차전지 등 첨단산업, 핵심광물, 우주항공, 방산 등을 기금으로 집중 지원할 계획이다. 다만 상세 품목은 대외에 공개하지 않는다.





공급망기금의 간접 투자 대상도 확대한다. 중소·벤처기업의 성장 촉진을 위해 집합투자기구에 한정됐던 공급망기금의 간접투자 대상을 벤처투자조합·신기술투자조합 등으로 넓힌다. 모태펀드와 공동 출자하는 '공급망안정화 벤처펀드' 조성도 검토한다. 정부는 “수은의 공급망 기금 출연과 투자 대상 확대 등 관련법을 조속히 개정할 수 있도록 적극적으로 대응하겠다”며 “민관협력 확산을 위해 협력사업의 모델케이스를 발굴해 나가겠다”고 밝혔다.





세종=이은주 기자 golden@asiae.co.kr

