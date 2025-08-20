정진욱 "행안부 특별교부세 9억 확보"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"남구 재난·안전 인프라 개선 앞장"

정진욱 더불어민주당 의원.

더불어민주당 정진욱 의원(광주 동남갑)은 지역 현안 해결과 주민 안전 인프라 강화를 위해 행정안전부 특별교부세 9억원을 확보했다고 20일 밝혔다.

이번 특교세 확보는 정 의원이 관계 부처와 지속적 협의를 통해 현장 목소리를 전달한 결과로, 광주 남구 지역 숙원사업 해결과 재난 예방을 위한 핵심 사업에 투입될 예정이다.

구체적 사업 예산은 ▲효천1지구 산책로 및 휴게공간 조성 5억원 ▲무등시장 하수도 정비 4억원이다. 효천1지구 완충녹지 개선 사업은 효천지구 일대에 산책로와 휴게공간이 조성돼 주민들의 쾌적하고 안전한 생활환경 조성에 크게 기여할 것으로 기대된다. 무등시장 노후 하수도 정비 사업도 집중호우 시 침수 피해가 반복적으로 이어져온 시장 내 안전 기반과 주민 편의가 강화될 것으로 예상된다.





정 의원은 "지역 주민들의 성원이 있었기에 이번 특교세 성과를 이끌어낼 수 있었다. 앞으로도 남구 현안 해결과 재난·안전 인프라를 확충하는 데 더욱 앞장서겠다"며 "주민 생활과 직결된 현안은 작은 불편이라도 놓치지 않도록 구민들의 목소리를 경청하며, 해당 사안을 정책에 반영하도록 노력하겠다"고 강조했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

