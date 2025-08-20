인천시의회,15개 공공기관과 '정책토론 한마당' 25~26일 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천시의회가 참신하고 다양한 정책을 발굴·제안하기 위해 '2025 정책토론 한마당'을 오는 25~26일 이틀간 연다.

정책토론 한마당은 시의회가 정책 역량을 강화하기 위해 '연구하는 시의회'를 목표로 지난 2019년 인천연구원과 공동으로 '정책 페스티벌'이라는 이름으로 시작했고, 이어 2023년부터는 '정책토론 한마당'으로 변경해 매년 개최하고 있다.

올해는 정책의 실현 가능성과 실효성을 높이기 위해 인천시의 정책 수립·시행에 직접적으로 기여하는 15개 공공기관으로 구성된 공동 정책연구 협의체 '인천시정연구네트워크'와 공동 개최한다.

또 각 분야의 전문 지식과 경험이 반영될 수 있도록 상임위원회별 토론회를 시의회 의정발전자문위원회 분과회의와 연석회의로 개최해 담론의 깊이와 폭을 넓히는 등 정책개발 과정에서 시너지 효과를 높일 방침이다.

인천시의회 전경

첫날 오후 2시 개회식에는 의회운영위원장이 제9대 인천시의회 개원 3주년 주요성과를 보고하고 시의원, 입법·법률 고문, 외부전문가 등으로 구성된 인천시의회 입법영향분석위원회 위원 위촉식이 진행된다. 위원회는 인천시의회의 입법 품질을 높이고 사후적인 조례의 실효성 평가를 체계화하기 위한 핵심 역할을 한다.

개회식에선 분야별 토론 주제의 선정 배경과 의미를 각 상임위원장이 설명하는 시간도 이어진다.

상임위별 토론 주제는 ▲인천시 주민안전협의체 구축 방향(행정안전분야) ▲아동·청소년 디지털 성범죄 피해 지원 강화 방안(문화복지분야) ▲공공하수처리시설 유입수 수질 연속 자동측정기기(TMS) 도입(산업경제분야) ▲건설·교통분야 특성을 반영한 인천 공기업 ESG 경영 현황 및 미래전략(건설교통분야) ▲인천형 학생 지속가능 정신건강 역량 강화 통합 모델 구축과 확산 방안(교육분야)으로 각 분야 패널들의 열띤 토론이 진행된다.





정해권 인천시의회 의장은 "정책토론 한마당 행사의 결과물을 활용해 입법 활동을 추진하는 등 시민에게 꼭 필요한 정책연구에 박차를 가하겠다"고 밝혔다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

