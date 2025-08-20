안데르센 올리버 저상형 침대, 8월 20일 네이버 강세일 라이브 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

프리미엄 키즈가구 브랜드 '안데르센'이 오는 8월 20일(수) 저녁 8시, 네이버 단독 라이브 방송 '강세일 라이브'를 통해 인기 제품들을 특별한 혜택과 함께 선보인다고 밝혔다.

이번 라이브는 여름 시즌을 맞아 안데르센의 대표 제품들을 보다 합리적인 가격과 풍성한 사은 이벤트로 만날 수 있는 기회다.

라이브를 통해 소개되는 제품으로는 온라인 단독 판매로 출시 직후 완판을 기록한 '올리버 저상형 침대'를 비롯해, 감각적인 컬러와 실용성을 겸비한 '올리버 하이가드 데이베드(크림화이트)', 다양한 조합이 가능한 '빌리 데이베드·벙커침대·이층침대' 등이 준비되어 있다.

이 중 '올리버 저상형 침대'는 낙상 걱정 없는 설계와 유럽산 SE0 등급 너도밤나무 원목 사용, 국내 제작 등 프리미엄 요소로 브랜드스토어 리뷰 평점 4.94점을 기록하며 높은 만족도를 입증했다. 또한, '올리버 하이가드 데이베드'는 최대 60cm의 안전가드, '이지도어' 옵션을 통해 부모의 손목 부담을 덜어주는 기능성이 눈에 띈다. 모듈형 침대로 다양한 조합이 가능한 '빌리 시리즈' 역시 실용성과 안전성을 모두 갖췄다.

강세일 라이브 방송에서는 다양한 한정 혜택이 제공된다. 방송 중 상품을 구매한 고객에게는 추가 5% 할인 쿠폰이 증정되며, 구매자 전원에게 원목 선반 거치대를 사은품으로 제공한다. 더불어, 라이브 중 구매 인증을 완료한 고객 중 추첨을 통해 3명에게는 '코트야드 메리어트 평택 안데르센 키즈룸 숙박권'을 증정하는 특별 이벤트도 진행된다. 실시간 소통에 활발히 참여한 10명에게는 스타벅스 커피 쿠폰이 제공된다.

안데르센 관계자는 "이번 강세일 라이브는 실용성과 디자인을 동시에 만족시키는 안데르센만의 제품들을 실속 있는 조건으로 만나볼 수 있는 기회"라며, "아이의 안전과 감성을 고려한 제품을 찾는 고객들에게 꼭 맞는 선택이 될 것"이라고 전했다.





안데르센의 강세일 라이브는 8월 20일 수요일 저녁 8시, 네이버 쇼핑라이브를 통해 시청할 수 있다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr

