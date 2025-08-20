SH, 국민임대주택 1614가구 공급…다음 달 2일부터 접수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울주택도시개발공사(SH)는 잔여 공가 303가구, 예비 입주자 1311가구 등 국민임대주택 1614가구를 공급한다고 20일 밝혔다.

이번 공급은 세곡·강일·마곡 등 23개 지구와 고덕온빛채·위례포레샤인 등 14개 단지의 잔여 공가 303가구 및 예비 입주자 1311가구를 대상으로 한다.

면적별 평균 보증금 및 임대료는 ▲전용면적 39㎡ 이하 보증금 약 3000만 원, 임대료 약 25만원 ▲전용 49㎡ 이하 보증금 약 5000만원, 임대료 약 33만원 ▲전용 59㎡ 이하 보증금 약 6000만원, 임대료 약 38만원이다.

일반공급 입주 자격은 입주자 모집 공고일 현재 서울특별시에 거주하는 무주택 가구 구성원이다. 가구당 도시 근로자 월평균 소득의 70% 이하, 가구 총자산 3억3700만원 이하, 보유 자동차 가액 3803만원 이하인 경우 신청할 수 있다.

아울러 2023년 3월28일 이후 출생 자녀(태아·입양 포함)가 있는 경우 소득·자산 요건이 10~20%포인트 가산 적용된다.

전용 50㎡ 미만 주택의 경우 경쟁 시 가구당 월 평균 소득 50% 이하를 우선 선정하며 1순위 조건은 해당 자치구 및 연접구 거주 여부이다. 전용 50㎡ 이상 주택의 경우 주택청약종합저축 납입 횟수에 따라 순위가 결정되며, 1순위 조건은 주택청약종합저축 24회 이상 납입이다.

선순위 대상자 인터넷 청약 접수는 다음 달 2일부터 5일까지 진행된다. SH는 장애인, 고령자 등 인터넷 사용이 어려운 청약자를 위해 다음 달 3일부터 5일까지 본사 2층 대강당에서 방문 접수를 시행한다.

후순위는 다음 달 17일 인터넷 접수만 받으며, 선순위 신청자 수가 모집 가구의 200%를 초과할 경우 진행하지 않는다.





서류 심사 대상자는 오는 10월13일, 당첨자는 내년 2월19일 발표하며, 입주는 내년 3월 이후 가능하다. 예비 입주자 입주 예정일은 개별 공지한다.





