문진석 "정청래 '추석 전 검찰개혁論'은 정치적 메시지…정기국회 내 입법 완료될 것"

"검찰 개혁 얼개 추석 전 선보일 것"

민주당 내 기류 변화 흐름 보인 듯

문진석 더불어민주당 원내운영수석부대표는 20일 정청래 민주당 대표의 추석 전 검찰개혁 입법 발언에 대해 "정치적인 발언 메시지로 이해하면 좋을 것 같다"고 말했다. 대통령실 등에서 검찰개혁 신중론이 제기되는 상황에서 민주당 내 속도전에도 변화 흐름이 감지된다.

문 수석부대표는 이날 MBC 라디오 인터뷰에서 정 대표의 발언과 관련해 "시기를 못 박아서 말씀한 건 그만큼 차질 없이 검찰개혁을 진행하겠다는 취지로 보면 좋겠다"면서 "입법이 완료되는 것은 좀 더 시간이 필요하지 않을까 싶다"고 말했다. 이어 "추석 전에 완료라는 것은 얼개 그림을 추석 전에 국민들에게 선보이겠다, 이런 취지도 있지 않을까 싶다"며 "정기국회 안에는 검찰 개혁에 대한 입법도 완료될 것으로 예상은 한다"고 했다

그는 "입법을 하는 게 중요하지만 거기서 발생하는 여러 가지 부작용들을 최소화하는 게 저희의 책임 있는 자세 아니겠냐"며 "이런 부분들을 굉장히 신중하게 다양한 얘기를 들으려고 노력하고 있다"고 했다.

문진석 더불어민주당 원내운영수석부대표 연합뉴스

이재명 대통령과 김민석 국무총리 등이 검찰개혁과 관련해 충분한 공론화 등을 거론한 것에 대해서는 신중한 주문을 한 것이라는 설명도 내놨다. 문 원내수석부대표는 "이 대통령과 김 총리 발언을 보면 속도를 조절하자 이런 얘기보다는 우리 정부·여당이 책임 있게 책임 있는 개혁 조치를 하자 이런 취지로 보시면 좋을 것 같다"고 말했다.





앞서 이 대통령은 국무회의에서 정성호 법무부 장관에게 "민감하고 핵심적인 쟁점 사안의 경우 국민께 충분히 그 내용을 알리는 공론화 과정을 반드시 거쳐야 한다. 최대한 속도를 내더라도 졸속이 되지 않도록 잘 챙겨 달라"고 언급했다. 유사한 메시지가 김 총리와 강훈식 대통령 비서실장 등을 통해 이어지면서 대통령이 검찰개혁 등과 관련해 속도전에 제동을 걸었다는 해석이 제기됐다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

