"美, 삼성·TSMC 등 美 공장 짓는 반도체기업 지분 인수 검토"

러트닉 주도…반도체지원법 지원 대가

하워드 러트닉 미국 상무장관이 반도체지원법(CHIPS Act)에 따른 지원을 받아 미국에 공장을 짓는 반도체 기업의 지분을 미 정부가 받는 방안을 검토 중이라고 로이터통신이 19일(현지시간) 익명의 소식통을 인용해 보도했다.

하워드 러트닉 미국 상무장관. EPA연합뉴스

AD

대만 TSMC, 미국 마이크론, 한국 삼성전자 등이 이런 기업에 해당한다. 지난해 말 조 바이든 전 행정부 당시 미 상무부가 확정한 기업별 반도체지원법 지원금 액수는 TSMC 66억달러(9조2000억원), 마이크론 62억달러(8조6000억원), 삼성전자 47억5000만달러(6조6000억원)다. 러트닉 장관은 지난 6월 해당 지원금이 "지나치게 너그럽다"며 상무부가 재협상을 벌이고 있다고 밝히면서, 마이크론의 경우 미국 내 반도체 공장에 대한 투자를 늘리겠다는 제안을 해왔다고 전했다.

소식통은 이번 계획 논의에 스콧 베선트 미 재무장관도 참여하고 있으나 주도권을 쥐고 일을 추진하는 사람은 주무 장관인 러트닉 장관이라고 말했다. 도널드 트럼프 대통령도 이 방안을 마음에 들어 한다고 소식통은 전했다.

이 같은 방안은 미 정부가 자국 기업인 인텔에 지원금을 주는 대가로 지분 10%를 받으려는 계획을 확대한 것이라는 분석이 나온다. 러트닉 장관은 이날 CNBC와의 인터뷰에서 "반도체법은 단순히 부유한 기업에 돈을 주는 것이었다"며 "트럼프 대통령은 '바이든 전 대통령이 그냥 주려 했던 돈을 미국인을 위한 지분으로 바꾸자. 우리가 기업들에 돈을 준다면 그에 따른 몫을 가져가야 한다'고 한다. 이 돈을 트럼프 대통령의 손에 맡기면 미국 납세자를 위한 더 좋은 거래를 얻을 수 있다"고 했다.

미 정부가 이런 방식으로 대기업에 투자하는 것은 이례적이다. 앞서 트럼프 대통령은 지난 6월 일본제철의 US스틸 인수를 승인하면서 중요 경영 사안에 대한 거부권을 갖는 '황금주'를 미 정부가 보유하도록 한 바 있다.

보도 내용에 대해 TSMC는 논평을 거부했으며 마이크론, 삼성전자, 백악관은 논평 요청에 답하지 않았다고 로이터통신은 전했다.

반도체 업계는 강한 우려를 나타내고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스는 이미 바이든 전 행정부 시절 보조금 규모를 확정했고, 이를 바탕으로 최종 대미 투자 규모를 결정했다. 투자에 대한 대가로 보조금을 받기로 한 것인 만큼, 주식을 내놓으라는 식의 일방적인 추가 요구는 현실적으로 수용하기 어렵다는 게 우리 업계의 공통된 시각이다. 우리 반도체 기업들은 파문이 번질 가능성을 두고 긴장하는 분위기다.





AD

반도체 업계 관계자는 "보조금 합의에 따라 투자 금액을 확정한 건 기업 간 본계약을 체결한 것과 마찬가지"라며 "합의 내용을 바꾸려면 쌍방 재합의를 이루는 게 합리적이지만, 상대가 미국 정부라는 사실만으로도 기업들이 협상 과정에서 종속될 수밖에 없다는 우려가 크다"고 했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

장희준 기자 junh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>