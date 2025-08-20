NC AI, MBC와 업무협약…미디어·콘텐츠 AI 전환 나선다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

NC AI는 MBC와 업무협약(MOU)을 맺고 인공지능(AI) 기반 차세대 미디어·콘텐츠 생태계 구축을 위한 공동 프로젝트를 진행한다고 20일 밝혔다.

양사는 MOU를 통해 NC AI의 독자 AI 파운데이션 모델 기술과 MBC의 방송 제작·실증 노하우를 결합, 미디어·콘텐츠 산업의 AX에 나선다는 전략이다.

전날 서울 마포구 상암동 MBC 사옥에서 열린 협약식에는 이연수 NC AI 대표와 안형준 MBC 대표이사를 비롯한 양사 주요 관계자들이 참석했다.

NC AI는 미디어 AI 기술을 활용해 콘텐츠 제작의 효율과 창의성을 늘릴 수 있을 것으로 기대하고 있다. 실시간 다국어 AI 더빙과 문화·문맥 이해를 반영한 AI 번역, 텍스트 입력만으로 3D 애니메이션·효과음을 생성하는 멀티모달 AI가 그 사례다.

양사는 이번 MOU를 통해 기술과 콘텐츠가 결합한 K-AI 시대를 열겠다는 포부다. AI 기반 번역·더빙·영상합성·자동편집과 같은 제작 과정부터 시청자와의 실시간 상호작용까지 모든 과정에서 AI의 접목을 시도한다.

이연수 NC AI 대표는 "이번 협력은 NC AI의 독자 AI 파운데이션 모델과 첨단 미디어 AI 기술을 대한민국의 대표 방송사인 MBC 현장에 본격 적용하는 중요한 첫걸음"이라며 "MBC와의 파트너십은 다양한 산업의 AX 적용 가능성을 입증하는 모범 사례가 될 것이며, K-AI의 글로벌 경쟁력 강화와 국민이 체감할 수 있는 AI 혁신 실현으로 이어질 것"이라고 밝혔다.

안형준 MBC 대표이사는 "이번 협업은 단지 AI를 통한 일부 업무 개선이 아닌 AI 중심의 미디어·콘텐츠 기업으로의 근본적인 패러다임의 전환으로 생각한다"며 "향후 독자 AI 파운데이션 모델을 기반으로 미디어·콘텐츠 산업의 AI 전환을 가속화하고 글로벌 경쟁력을 강화해 K-AI 시대에 함께 발맞춰 나가겠다"고 전했다.





한편, NC AI는 과학기술정보통신부가 주관하는 '독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트'의 주관사로 선정됐다. 이 프로젝트는 한국형 대규모 언어모델(LLM)과 멀티모달 인지 생성형 AI를 개발해 다양한 산업군의 AI 전환을 이끄는 게 목표다. NC AI는 이 과정에서 MBC를 포함한 54개 기업·연구기관이 참여하는 컨소시엄을 구성해 이끌고 있다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

