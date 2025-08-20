일 잘하는 공무원에 파격 보상한 오언석 도봉구청장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구청장 “성과 낸 직원에게 계속 파격 보상”

창동민자역사 적극행정 편 김창완 팀장 특별승급

지난해 적극행정 우수공무원을 특별승진시켜 화제가 됐던 서울 도봉구(구청장 오언석)가 올해도 일 잘하는 공무원들에게 특별승급 등 파격적인 보상을 했다.

오언석 도봉구청장이 19일 건축과 김창완 팀장에게 표창을 전달하고 있다. 도봉구 제공.

AD

도봉구는 19일 적극성과 전문성을 발휘해 업무를 추진한 공무원 6명을 ‘2025년 상반기 적극행정 우수공무원’으로 선정했다고 20일 밝혔다.

도봉구는 공직 내 적극행정 문화를 확산하기 위해 매년 상·하반기 두 차례에 걸쳐 우수공무원을 뽑고 있으며, 지난해부터는 특별승진, 특별승급, 성과상여금 최고등급 등 파격적인 포상 제도를 도입해 직원들의 사기 진작과 동기 부여를 이끌고 있다.

올해는 총 13건의 적극행정 우수사례가 접수됐고, 1차 실적 검증·설문조사·내부 간부공무원 조사·내외부 인사위원 최종 심사 등을 거쳐 최우수 1명, 우수 1명, 장려 4명 등 총 6명이 선정됐다.

최우수 직원으로는 창동민자역사 추진 과정에서 적극행정을 펼친 건축과 김창완 팀장이 뽑혀 특별승급했다. 김 팀장은 방화셔터 관련 법령 개정으로 사업이 지연될 위기에 처했을 때 관계 기관 회의, 법률 자문, 서울시 질의, 적극행정위원회 의견 제시 등을 통해 법 적용 문제를 해결하며 지연 요소를 제거했다.

우수 직원에는 복지정책과 이승희 주무관이 선정됐다. 이 주무관은 ‘장롱면허 사회복지사 복지 일꾼 성장 사업’을 추진하며 도봉형 복지모델을 수립한 공로로 성과상여금 최고등급을 받았다.

장려상에는 ▲청년미래과 김대연 주무관(청년창업지원사업) ▲기후환경과 김연선 주무관(도봉녹색구매지원센터 조성) ▲기획예산과 임혜연 주무관(도봉구 정부혁신 추진) ▲창1동 홍준석 주무관(구정자문단 통한 주민불편 대응) 등 4명이 선정돼 특별휴가 3일이 부여됐다.





AD

오언석 도봉구청장은 “구민 생활과 밀접한 민원을 발굴하고 탁월한 성과를 낸 직원은 이에 합당한 보상을 받는 것이 당연하다”며 “앞으로도 구민의 삶의 질을 향상하기 위해 적극행정 시책을 추진하는 직원들은 파격적인 포상으로 대우하겠다”고 밝혔다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>