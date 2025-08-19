강훈실 비서실장 "제가 인사위원장…대통령 측근·실세 인사는 없다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"적절한 절차와 시스템에 따라 인사 검증"

"특별감찰관 임명, 지지부진하지만 진행 중"

강훈식 대통령 비서실장이 이재명 정부의 인사 검증 체계와 관련해 자신이 인사위원장인 인사위원회가 가동 중이고 적절한 절차와 시스템에 따라 인사 검증이 되고 있다고 밝혔다.

19일 강 실장은 용산 대통령실에서 기자간담회를 열고 이같이 밝혔다. '(이 대통령의) 측근이 인사에 영향력을 행사하고 있다'는 정치권 일각의 소문과 관련한 질문에 대한 답변이다. 그러면서 강 실장은 측근과 실세 이야기를 많이 들어봤다고 웃으면서 "그럴 때마다 제가 매우 민망하다. 인사위원장은 저인데, 제가 '패싱'된 채 그런 일이 벌어진다는 뜻이냐"고 반문하기도 했다.

이어 강 실장은 "인사위원장으로서 각 수석의 의견도 경청하고 여러 가지 종합해 적법절차대로 판단해야 하고 (인사 검증을) 하고 있다"면서 "측근이나 실세 인사는 없다"고 강조했다.

아울러 대통령의 친인척을 감시하는 역할을 하는 특별감찰관 임명과 관련해 절차를 진행하고 있다고 밝혔다. 강 실장은 "이 대통령이 특별감찰관을 임명하겠다고 했고, (불편하지만) 저희는 그것을 받아들여야 한다고 생각한다"고 말했다. 그러면서 "저희 안에 회초리가 있어야 잘못된 것에 대한 지적을 받고, 대통령실이 보다 공공의 기능에 맞는 투명한 활동을 할 수 있다"고 부연했다.





이어 절차를 밟고 있느냐는 질문에 "지지부진하지만, 진행이 전혀 안 되지는 않는다"면서 "대통령이 말한 만큼 피하거나 하는 그런 상황은 아니다"라고 답변했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

