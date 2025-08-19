삼육대, 캐나다·호주 해외연수 프로그램 '파란사다리 사업' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국제 교류로 진로 탐색 지원

삼육대학교는 지난 11일 국제교육관 장근청홀에서 '2025 파란사다리 성과보고회'를 개최하고, 여름방학 기간 운영한 해외연수 프로그램 '파란사다리 사업'을 마무리했다고 19일 밝혔다.

삼육대 파란사다리 사업 캐나다 연수팀이 기념사진을 촬영하고 있다. 삼육대학교

교육부와 한국장학재단이 지원하는 파란사다리 사업은 경제·사회적 취약계층 대학생에게 해외연수 기회를 제공해 글로벌 역량을 강화하고 진로 개척을 지원하는 프로그램이다.

삼육대는 올해 재학생 51명과 타교생 9명 등 총 60명을 선발해 캐나다 토론토 메트로폴리탄대(Toronto Metropolitan University)와 호주 브리즈번 제임스쿡대(James Cook University)에서 연수를 진행했다.

참가 학생들은 연수 전 교내에서 2박 3일간 집중 사전 교육을 이수했다. 이후 4주간 현지에서 ▲어학연수 ▲진로 탐색(진로 교육·직무 체험·기업 탐방) ▲문화 탐방 ▲팀 프로젝트 등을 수행했다.

교육비, 항공료, 숙박비 등 모든 연수 비용은 전액 지원됐으며 연수 종료 후에는 개별 진로 멘토링이 제공됐다. 삼육대는 해외취업연수사업(K-Move)과 연계해 수료자에게 우선 선발 기회도 부여할 예정이다.

캐나다 연수에 참여한 삼육대 물리치료학과 권아인 학생은 "이번 연수를 통해 영어 실력뿐 아니라 세상을 바라보는 시야와 자신감, 새로운 도전에 대한 용기를 얻었다"고 소감을 전했다.

제해종 삼육대 총장은 "이번 경험이 학생들의 삶에 큰 자극이 돼 훗날 '이 연수를 통해 내 인생이 바뀌었다'고 말할 수 있기를 기대한다"고 말했다.





한편 삼육대는 이번 선정을 포함해 7년 연속 파란사다리 사업 운영기관으로 선정됐다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

