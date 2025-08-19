업스테이지, AWS 손잡고 글로벌로…지분투자 받는다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AWS와 전략적 협력…클라우드 인프라 활용

아태·미국 지역서 공동판매·시장 진출 강화

업스테이지가 아마존웹서비스(AWS)와 전략적 협력을 통해 아시아태평양(APAC)과 미국에서 공동 판매와 시장 진출을 강화한다. AWS의 모기업인 아마존은 업스테이지에 소수 지분 투자를 실행하기로 했다.

업스테이지는 AWS와 전략적 협업을 맺었다고 19일 밝혔다. 양사는 이번 협약에 따라 아태 지역과 미국에서 시장 진출 전략과 공동 판매를 위해 협력할 예정이다.

이번 협력의 일환으로 업스테이지는 아마존으로부터 소수 지분 투자를 받는다. 업스테이지가 아마존으로부터 직접 투자를 받는 건 이번이 처음이다. 다만 정확한 투자 규모는 공개되지 않았다. 아비짓 무줌다르 아마존 기업개발 부사장은 "이번 투자를 통해 솔라 파운데이션 모델과 문서 처리 솔루션을 확장하는 업스테이지의 다음 성장 단계를 지원하게 돼 기쁘다"면서 "우리는 업스테이지와 같은 비전 있는 기업을 지원함으로써 생성형 AI 분야의 지속적인 혁신을 촉진하기 위해 노력하고 있다"고 말했다.

이번 협력을 통해 업스테이지는 '우선 클라우드 제공업체'로서 AWS와 협력한다. 업스테이지는 향후 파운데이션 모델을 구축·훈련·배포하는 과정에서 AWS 인프라를 활용할 계획이다. 업스테이지는 아마존 세이지메이커, AWS 트레이니움, AWS 인퍼런시아 칩 등 AWS의 머신러닝 인프라를 활용해 거대언어모델(LLM) '솔라'와 AI 기반 문서 처리 솔루션 제품군을 제공한다.

업스테이지는 과거부터 모델 개발과 서비스를 위해 AWS와 협력해왔다. 업스테이지는 아마존 세이지메이커를 활용해 솔라 모델을 훈련해왔고, AWS 인프라를 기반으로 자체 개발한 깊이 확장 스케일링(DUS) 방법을 구현해 모델 성능을 개선했다. 업스테이지의 대표 모델군인 솔라는 '아마존 베드록 마켓플레이스'와 '아마존 세이지메이커 점프스타트', 'AWS 마켓플레이스'에서 제공되고 있다.

김성훈 업스테이지 대표는 "업스테이지와 AWS는 수년간의 협업을 통해 굳건한 기반을 다져왔으며 이번 협약은 전 세계 AI 혁신을 가속화하려는 양사의 공동 비전을 실현하는 새로운 장을 의미한다"면서 "AWS와의 전략적 파트너십을 통해 우리의 영향력을 확대하고 더 많은 공공기관에 안전하고 지능적이며 고성능의 AI 솔루션을 제공해 나갈 것"이라고 밝혔다.





존 존스 AWS 글로벌 스타트업 및 벤처캐피털 총괄 부사장은 "AWS는 업스테이지가 새로운 혁신의 물결을 일으킬 수 있도록 지원하게 돼 기쁘다"며 "업스테이지는 AWS를 활용해 공공 부문 이해관계자들이 효율성과 생산성을 높이는 동시에 모든 사람의 데이터를 안전하게 보호할 수 있는 AI 활용 방식을 한 단계 끌어올리고 있다"고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

