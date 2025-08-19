이재명 대통령, '케데헌' 열풍에 트와이스 만난다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 대통령이 20일 K팝의 현재와 미래를 논의하는 방송 프로그램에 출연한다.

대통령실은 19일 언론 공지를 통해 이 대통령이 아리랑 국제방송의 특별 프로그램 'K-팝 더 넥스트 챕터(The Next Chapter)'에 출연한다고 밝혔다. 이번 프로그램은 K팝의 세계적 위상과 글로벌 콘텐츠의 가능성을 조망하고, K팝의 발전을 위한 여러 구상을 논의하기 위해 마련됐다.

프로그램에는 최근 세계적인 열풍을 일으킨 K팝 소재 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 감독 메기 강이 출연한다. 해당 영화의 수록곡을 불렀던 가수 트와이스의 멤버 지효와 정연, 음악 프로듀서 알티(R.Tee), 김영대 음악평론가도 출연한다. 진행은 방송인 장성규씨가 맡는다.





대통령실은 "우리나라가 소프트파워 빅5의 문화강국으로 거듭나기 위해서는 K팝을 비롯한 문화산업의 지속적 성장과 혁신이 필요한 만큼 이번 프로그램을 통해 전해진 현장의 목소리와 통찰을 앞으로의 정책 방향 설정에 활용해 나갈 계획"이라고 밝혔다.





