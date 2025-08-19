'이수만 걸그룹' A2O MAY, 신곡 B.B.B 중국 차트 상위권

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

베이징서 싱글 발매 기념 행사 개최

그룹 A2O MAY. 사진제공=A20엔터테인먼트

그룹 A2O MAY의 신곡 'B.B.B(Bigger Badder Better)'가 중국 최대 음원 플랫폼 QQ뮤직 주요 차트 상위권에 올랐다. 발매 4일 만에 신곡 차트 2위, 핫 송 차트 10위, 정상 트렌드 차트 5위, 유행 지수 차트 2위를 기록하며 현지 성과를 거뒀다.

A2O MAY는 18일 베이징에서 싱글 발매 기념 미디어 행사를 열고 신곡 무대를 선보였다. 웨이보·더우인·샤오홍슈·빌리빌리 등 현지 주요 플랫폼과 40여개 언론사 등이 참석했으며, 인기 댄스 크리에이터 수스먀와의 협업 무대도 진행됐다.

멤버들은 이날 행사에서 Q&A와 게임을 통해 비하인드 스토리를 전하며 현지 팬들과 소통했다. 이어 오는 24일 중국 음악 시상식 TMEA 무대 출연, 10월 첫 EP 발매, 미국을 포함한 글로벌 프로모션 계획을 밝혔다.





앞서 A2O MAY는 싱글 '보스'(BOSS)로 미국 메인스트림 라디오 차트 미디어베이스 TOP 40에 5주 연속 진입하며 중국 여성 아티스트 최고 기록을 세운 바 있다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

