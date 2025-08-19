[특징주]캐리, 최대주주 변경 소식에↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

19일 오전 9시 22분 기준 코스닥 상장사 캐리 주가는 전일 종가 대비 4.48% 오른 3150원을 기록하고 있다. 전날 발표한 제3자 배정 유상증자로 인한 최대주주 변경 공시 때문으로 보인다. 장 초반 한때 가격제한폭까지 올랐다가 주가가 급격하게 내려갔다.

전날 캐리는 약 345만여 주 신주를 발행해 100억원 규모 제3자 배정 유상증자를 단행한다고 공시했다. 유상증자 자금은 경영정상화를 위한 재무구조 개선 및 운영자금 등 회사의 경영상 목적 달성을 위해 사용될 계획이다. 주금 납입일은 9월 2일, 신주 상장 예정일은 9월 18일이다.

이번 유상증자로 최대주주가 시그니엘에셋으로 바뀌게 된다. 시그니엘에셋 최대주주는 씨와이지주(55%)다. 앞서 캐리는 지난 12일 임시주주총회에서 씨와이그룹 회장이자 빗크몬가상자산거래소 회장인 최강용씨가 사내이사로 선임됐다고 공시했다.





AD

캐리는 유도가열 인버터, 선박수처리용 전력변환장치 등 파워솔루션 사업과 자회사 윌링스를 통해 태양광 사업을 영위하고 있다. 올해 상반기 매출 39억원에 당기순손실 35억원을 기록했다.





조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>