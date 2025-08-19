CNN도 놀란 현대차 제조 혁신…"로봇이 사람을 검사한다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

CNN 마켓플레이스 아시아에서 심층 보도

현대차그룹이 싱가포르에 설립한 글로벌 혁신센터(HMGICS)가 해외 언론의 주목을 받고 있다.

글로벌 뉴스 채널 CNN은 지난 13일 HMGICS의 로봇과 인공지능(AI)을 결합한 초자동화 생산 시스템과 사람 중심의 유연한 제조 환경을 미래 공장의 모델로 소개했다.

뉴스 영상에서는 보스턴다이내믹스의 로봇 개 '스팟'이 공장 내를 순찰하며 실시간으로 작업자의 품질 검사와 시설 점검을 수행하는 모습이 담겨 있다.

스팟은 엔지니어의 뒤를 따라다니며 오류 발생 가능성이 높은 작업을 촬영한다. 이를 AI 알고리즘이 분석해 조립이 제대로 되었는지를 판단한다. 이를 통해 엔지니어는 작업이 끝나기 전에 수정이 필요한지 여부를 즉시 확인할 수 있다. 이를 본 CNN은 "이 첨단 공장에서는 로봇이 인간을 검사하고 있다"고 평가했다.

현대차그룹 글로벌 혁신 센터(HMGICS) 내부 사진. 현대차그룹 제공

AD

HMGICS는 싱가포르 최초의 전기차 생산 공장으로, 자동화 중심의 스마트 팩토리를 구현했다. 공장 내에서는 디지털 트윈, AI, 로봇 협업 시스템이 도입돼 인간은 창의적이고 전략적인 업무에 집중할 수 있도록 설계됐다.

2023년에 준공된 HMGICS는 연간 3만대의 전기차 생산 능력을 갖추고 있다. 조립과 검사 공정의 약 70%가 자동화되어 있으며, 약 200대의 로봇이 공장 내에서 작업하고 있다.

HMGICS는 지능화 생산 체계를 갖춘 현대차그룹 최초의 스마트 팩토리다. 다양한 혁신 모빌리티 제조 기술을 도입해 미래 모빌리티 기술을 연구하고 시험하는 테스트베드로 활용되고 있다. 이 공장에서 적용된 첨단 기술은 향후 다른 공장으로도 순차 적용될 예정이다.

현대차그룹은 HMGICS에 ▲AI, 로보틱스 등 첨단기술이 적용된 고도로 자동화된 셀(Cell) 기반 유연 생산 시스템 ▲현실과 가상을 동기화하는 디지털 트윈 기술 기반 효율적인 생산 운영 ▲데이터 기반 지능형 운영 시스템 ▲인간과 로봇이 조화를 이루는 인간 중심의 제조 공정 등을 통해 다양한 환경 변화와 고객 니즈에 민첩하게 대응할 수 있는 환경을 구축했다.





AD

알페시 파텔 HMGICS 최고혁신책임자(CIO)는 CNN과의 인터뷰에서 "로봇과 AI의 통합 운용을 통해 보다 유연하고 효율적인 생산이 가능해지고 있다"며 "장기적으로 품질 문제를 줄이기 위해서는 이러한 정밀한 검사 시스템이 필수"라고 밝혔다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>