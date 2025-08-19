'남달라' 박성현, 세계랭킹 579위→423위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

포틀랜드 클래식 6년 만에 톱 10 진입

티띠꾼, 코르다, 리디아 고 톱 3 유지

김효주 8위, 유해란 9위, 고진영 16위

'남달라' 박성현이 세계랭킹 423위로 도약했다.

18일(현지시간) 발표된 여자 골프 주간 세계랭킹에서 0.24점을 받아 지난주 579위에서 156계단이나 올라섰다. 전날 미국 오리건주 포틀랜드에서 끝난 미국여자프로골프(LPGA) 투어 스탠더드 포틀랜드 클래식(총상금 200만 달러)에서 공동 7위에 올라 포인트를 쌓았다. 2019년 8월 메이저 대회 AIG 여자오픈 8위 이후 6년 만에 LPGA 투어 대회 10위 안에 이름을 올렸다.

박성현이 여자 골프 주간 세계랭킹에서 423위에 올랐다. 연합뉴스

박성현은 2017년 LPGA 투어 올해의 선수, 상금왕, 신인상을 석권하며 세계랭킹 1위까지 올랐다. 2020년부터 내리막을 타기 시작했고, 특히 올해는 이번 포틀랜드 클래식 전까지 11개 대회에서 컷 통과를 2번밖에 하지 못하는 부진에 시달렸다. 이달 초 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 제주삼다수 마스터스 공동 11위로 선전했고, 이번 포틀랜드 클래식 톱 10으로 부활을 예고했다.





지노 티띠꾼(태국), 넬리 코르다(미국), 리디아 고(뉴질랜드)가 톱 3를 유지했다. 한국은 김효주 8위, 유해란 9위, 고진영 16위, 최혜진은 23위에 자리했다. 포틀랜드 클래식 챔피언 이와이 아키에(일본)는 지난주 29위에서 24위로 상승했다. 지난 17일 끝난 KLPGA 투어 메디힐·한국일보 챔피언십 우승자 홍정민은 72위에서 53위로 점프했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

