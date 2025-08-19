'나꼼수' 김용민 "김어준 다음 목표는 '조국 대통령'…킹메이커 역할 즐겨"

'나는 꼼수다' 멤버 김용민, 김어준 저격

"이제 조국 대통령이 목표…의도 못 숨겨"

"킹메이커 놀이 매달리는 모습 안타까워"

방송인 김어준 씨와 함께 '나는 꼼수다' 멤버 중 한 명이었던 김용민 평화나무 이사장이 김 씨를 향해 "'조국 대통령'이 목표"라며 "그의 의도는 더 이상 숨길 수 없는 지경에 이르렀다"고 지적했다. 김 이사장은 18일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에서 "돌이켜 보면 김어준 (딴지일보) 총수는 '킹메이커' 역할을 즐겼던 사람"이라면서 "그는 2010년 노무현재단 소식지의 신년 인터뷰어로 문재인 당시 이사장을 만났을 때, 끊임없이 '정치할 생각이 없냐'는 질문을 던졌다"고 운을 뗐다.

방송인 김어준 씨. 유튜브

김 이사장은 "그 이전에도 노무현 대통령 국민장 때 백원우가 MB(이명박 전 대통령)에게 항의하자, 문재인이 직접 MB를 찾아가 고개를 숙인 장면을 두고 '시대가 요구하는 태도'라며 차기 주자로 띄운 바 있었다"면서 "이 기획은 온전히 김어준의 작품"이라고 평했다. 그는 "내 짐작이지만, 김 총수는 문재인 다음으로 윤석열을 염두에 뒀던 것 같다"며 "조국 수호 집회가 한창이던 시절, 그는 노무현재단 유튜브에 나와 문재인을 '아버지', 윤석열을 '아들'에 빗댄 구도를 제시했다. 그러나 윤석열은 결국 요단강 건너로 가버렸다"고 했다.

이어 "그 무렵 조국은 버려진 인물이었다. 그런데 김어준은 22대 총선을 앞두고 다시 그를 불러냈다"며 "(더불어민주당) '몰빵론'을 접고 '분산투자론'을 주장하더니, 결국 조국의 이름을 단 당이 12석을 얻도록 만들었다. 이것 또한 김어준의 작품"이라고 했다. 그러면서 "이제는 '조국 대통령'이 목표가 됐다"며 "그의 의도는 더 이상 숨길 수 없는 지경에 이르렀다"고 평가했다.

그는 "그런 맥락에서 보면 이재명은 김어준은 물론 누구의 손때도 묻지 않은, 온전히 자기 힘으로 여기까지 올라온 인물"이라며 "그래서 김어준은 문재인을 바탕에 두고 조국을 끼워 팔며 억지로 킹메이커 행세를 이어가려 했는지 모른다"고 했다.

조국혁신당 조국 전 대표가 18일 서울 동작구 국립서울현충원 내 김대중 전 대통령 묘역을 찾아 참배를 하고 있다. 연합뉴스

김 이사장은 "그러나 이제 굳이 그럴 필요가 있을까. 김어준은 이미 불세출의 명(名) 스피커다. 그것만으로도 충분하다"면서 "인생에는 그 밖에도 즐거움이 많을 터인데, 그가 여전히 킹메이커 놀이에 매달리는 모습이 안타깝다"고 지적했다.





광복절 특사로 사면·복권된 조국 전 조국혁신당 대표는 이날 유튜브 채널 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장' 인터뷰에서 "어떤 경우든 내년 6월에 국민에 의한 선택을 구하겠다는 점은 분명하다"며 내년 지방선거 또는 국회의원 보궐선거 출마 의사를 밝혔다. 그는 "어디로 나갈지는 아직 결정할 수 없다"면서도 "국민께서 저를 비판하신 부분을 포함해 국민께 제 의견을 얘기하고 정치적 선택을 받아야 한다. 법적으로는 마무리된 것이고 정치적 선택을 다시 받고 싶다"고 말했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr

