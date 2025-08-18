[특징주]파인엠텍, 삼성 폴더블폰 美시장서 애플 추격 소식에 강세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

파인엠텍이 강세다. 삼성전자가 신제품 폴더블 스마트폰 출시와 함께 미국 시장에서 애플을 추격하고 있다는 소식 영향으로 풀이된다.

18일 오후 3시5분 기준 파인엠텍은 전일 대비 9.64% 상승한 1만580원에 거래되고 있다.

연합뉴스 및 미국CNBC에 따르면 시장조사업체 캐널리스는 올 2분기 삼성전자 스마트폰의 미국 시장 점유율이 출하량 확대에 힘입어 31%로 1년 전의 23% 대비 상승했다고 분석했다. 같은 기간 애플의 미국 시장 점유율은 56%에서 49%로 하락한 것과 대조된다.

삼성전자 스마트폰의 약진은 도널드 트럼프 미 행정부의 관세정책 영향을 상당 부분 받았지만, 경쟁사인 애플에 비해 다양한 가격대에서 다양한 폼팩터의 제품군을 제공하는 역량을 반영하고 있다고 이 방송은 평가했다.

특히 삼성전자가 지난달 신제품 폴더블 스마트폰인 갤럭시 폴드7과 플립7을 출시하면서 지난 2014년 미국 시장 패권을 둘러싼 삼성전자의 도전과 애플의 대응이 재현될 수 있다고 CNBC는 분석했다.





AD

한편 파인엠텍은 폴더블 디스플레이 모듈용 기구 부품인 백플레이트 모듈과 내장 힌지를 생산하는 기업으로, 전체 매출의 약 87%가 해외에서 발생하고 있다. 한용희 그로쓰리서치 연구원은 "단기적인 성장 동력은 올해 하반기 삼성전자의 7세대 폴더블폰 출시이며, 장기적으로는 내년 북미 업체의 폴더블 시장 진출이 주요 모멘텀이 될 것"이라고 진단했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>