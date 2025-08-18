이석희 SK온 사장 "미국 추가 투자 불확실성…권역별 대처 중"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SK, 이천포럼 참석해 투자 진행 현황 밝혀

이석희 SK온 대표이사 사장이 미국 현지 추가 투자에 권역별로 대처해나가고 있다고 18일 밝혔다.

이석희 SK온 대표이사 사장. 공동취재단

AD

이 사장은 이날 오전 서울 광진구 그랜드워커힐에서 열린 SK그룹의 '이천포럼 2025' 참석에 앞서 취재진을 만나 미국 추가 투자 계획에 대해 "투자 불확실성이 있어 권역별로 잘 대처해 나가도록 하고 있다"고 말했다.

SK온은 미국에서 단독 공장인 SK배터리아메리카(SKBA) 2곳을 운영 중이며, 올해 3분기 포드와 합작공장인 블루오벌SK(BOSK) 켄터키 1공장 가동을 앞두고 있다. BOSK 공장 2곳, 현대차와의 합작공장 1곳 등 총 3곳의 공장도 2026년 상업 가동을 목표로 건설 중이다.

오는 25일 한미정상회담이 예정된 만큼 배터리 업계가 관세와 현지 보조금 등을 고려해 추가 현지 투자를 발표할지 주목된다.

이 사장은 이날 포럼 참석에 대해서는 "SK온이 제조 인공지능(AI)에서 많은 활동을 하고 있기 때문에 공부와 고민을 하는 시간을 가지겠다"고 말했다.

SK그룹은 이날부터 사흘간 '이천포럼 2025'를 개최하고 AI 생태계 확장에 따른 각 사의 실행력 강화 방안을 모색하며 본원적 경쟁력 강화를 위해 머리를 맞댄다.





AD

개막날인 이날은 최태원 회장을 비롯해 최재원 SK그룹 수석부회장, 최창원 SK수펙스추구협의회 의장, 곽노정 SK하이닉스 사장, 유영상 SK텔레콤 사장, 장용호 SK이노베이션 총괄사장 등 계열사 주요 경영진과 학계 및 업계 전문가 등 250여명이 참석했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>