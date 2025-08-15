'새 박사' 윤무부 경희대 명예교수 별세

'새 박사'로 이름을 널리 알린 윤무부 경희대 생물학과 명예교수가 15일 0시1분께 경희의료원에서 세상을 떠났다고 유족이 전했다. 향년 84세.

윤 교수는 2006년 뇌경색으로 쓰러졌다가 재활에 성공했지만, 지난 6월에 재발해 경희의료원에서 투병해왔다. 경남 통영군 장승포읍(현 거제시 장승포동)에서 태어난 고인은 한영고, 경희대 생물학과와 대학원을 졸업했다. 1995년 한국교원대에서 '한국에 사는 휘파람새 Song의 지리적 변이' 논문으로 생물학 박사 학위를 받았다.

1979~2006년 경희대 생물학과에서 강의했다. 2006~2014년 경희대 생물학과 명예교수로 있었다. 1990년 한국동물학회 이사, 1993년 한국생태학회 이사, 1993년 국립공원관리공단 자문위원, 1994~2001년 한강관리사무소 자문위원, 1994~1995년 문화체육부 문화재전문위원회 전문위원, 1994~2001년 내무부 국립공원자문위원회 자문위원, 1994~2001년 서울시 환경보전자문위원회 자문위원, 2001년 유엔 평화홍보대사를 역임했다.

고인은 KBS '퀴즈탐험 신비의 세계' 해설위원을 비롯해 TV 프로그램에 자주 출연하며 새들의 먹이 활동과 번식 등 생태를 일반인들도 알기 쉽게 전달해 '새 박사'로 널리 이름을 알렸다. 1980~1990년대 CF 광고에도 얼굴을 내밀었다.

'한국의 새'(1987), '한국의 텃새'(1990), '한국의 철새'(1990), '한국의 새'(1992), '한국의 자연탐험'(1993), 'WILD BIRDS OF KOREA'(1995), '대머리 독수리는 왜 대머리일까요(共)'(1998), '개굴 개굴 자연관찰'(2010, 삼성비앤씨) 등 저서를 남겼다. 1994년에는 '윤무부 교수의 자연탐사 비디오'를 내기도 했다.





자랑스런서울시민상(1993), 환경우수상(1997), 자랑스런서울시민 500인상(1999), 자랑스러운 경희인상(2011)을 받았다.





