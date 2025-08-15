인천공항 왔다더니 김포공항…승무원도 어리둥절 항공사 입장 나왔다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

“악천후로 연료 보충 필요…김포공항 우회”

“승객들에게 여행 바우처 제공하겠다”

말레이시아 쿠알라룸푸르에서 인천공항으로 향하던 에어아시아 여객기가 별다른 사전 고지 없이 김포공항에 착륙한 사건과 관련해, 운항사 측이 "안전상의 이유였다"고 해명했다.

연합뉴스는 에어아시아가 14일 공식 입장문을 통해 "인천공항 악천후로 상공에서 대기하다가 연료 보충이 필요하다는 기장 판단에 따라 김포로 회항했다"고 밝혔다고 15일 보도했다.

앞서 지난 13일 오후 7시 50분 인천공항 도착 예정이었던 D7 506편은 국내 상공에서 대기하다가 예고 없이 방향을 틀어 8시 8분께 김포공항에 착륙했다. 해당 항공기는 김포공항에서 약 2시간 머문 뒤 오후 10시 3분 이륙, 10시 56분 인천공항에 도착했다.

착륙 당시 일부 승객은 기장의 안내 방송에서 '인천공항'이라는 표현을 들었으나, 창밖으로 보이는 풍경이 김포공항인 것을 확인하고 혼란에 빠졌다. 도착 공항이 바뀔 경우 기내 방송을 통해 승객들에게 안내하는 것이 일반적이나, 이날은 정확한 안내가 이루어지지 않으며 승무원들까지 당황한 것으로 전해졌다.

이에 회사 측은 "기장의 안내 방송이 있었으나, 착륙 시 승무원이 착오로 '인천공항'이라고 언급해 혼선이 빚어졌다"며 "곧바로 정정 방송과 사과 안내가 이뤄졌다"고 부연했다.

벤야민 이스마일 에어아시아 최고경영자(CEO)는 "김포 착륙은 예기치 못한 안전 조치였다"며 "해당 승객들에게 여행 바우처를 제공할 계획"이라고 말했다.





앞서 올해 4월에도 베트남에서 인천공항으로 향하던 아시아나항공 여객기가 고도계 문제로 김포공항에 착륙해 승객 250여명이 불편을 겪은 바 있다. 당시 아시아나항공 측은 승객 보상을 진행할 예정이라고 밝혔다.





