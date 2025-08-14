국정위, '두달 여정' 마무리…이한주 위원장 "정권재창출로 이어지길"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 정부 국정 운영의 밑그림을 그린 대통령 직속 국정기획위원회가 두 달간의 활동을 공식 마무리했다.

이한주 국정기획위원장은 14일 정부서울청사 창성동 별관에서 열린 국정위 해단식 모두발언에서 "여러분이 만드신 국정 운영 계획은 각각 어디서인가 유지되고 관리되고 그대로 시행될 것"이라며 "조금 변형될 수는 있어도 그 방향 그대로 나아갈 것"이라고 말했다.

이 위원장은 "우리는 5년 동안의 설계도를 만들었다"며 "설계도로 집을 짓다 보면 조금씩 틀리기도, 어긋나기도 하지만 골격은 그대로 유지된다"고 했다.

그러면서 "여러분이 만든 국정과제, 국민이 주인이고 그리고 국민이 행복한 나라, 헌법에 그대로 쓰여 있는 것들이 이번 정부에서 실현될 것"이라고 강조했다.

또 "이번 정부가 헌법 1조부터 10조까지 진정 살아 있는 나라가 되길 소망한다"며 "그래서 인권과 국민의 기본권이 하나하나 각인되고 국민 모두 행복해질 수 있는 그런 나라가 됐으면 좋겠다"고 덧붙였다.

특히 "이번 정부의 대통령 지지도가 지금처럼 유지됐으면 좋겠다"며 "49.4%로 들어왔지만 나갈 땐 50%를 조금이라도 넘겼으면 한다. 여러분이 한 작업이 대통령과 함께 절반의 성공, 그다음 정권 재창출로 이어지는, 그런 10년의 꿈이 이뤄지면 좋겠다"고 힘주어 말했다.





올해 6월14일 출범한 국정위는 60일간의 활동 기간에 이 대통령 5년 임기 동안 달성해야 할 123개 국정과제를 선별해 전날 청와대 영빈관에서 '대국민 보고대회'를 열고 공개했다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr

