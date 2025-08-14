인천 덕적도 '쓰레기 없는 섬' 선포…저탄소 관광문화 확산

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천의 유명 섬 관광지인 덕적도가 '쓰레기 없는 섬'으로 변모한다.

인천시는 인천지속가능발전협의회와 공동으로 15일 옹진군 덕적도 선착장에서 쓰레기 없는 섬 선포식을 연다. 행사에는 '탄소중립 기후시민 공동체' 운영과 연계해 덕적면 주민자치회원과 덕적중·고등학교 학생 등이 참석한다.

덕적도는 '2025년 인천시 탄소중립 기후시민 공동체' 사업 대상지로 선정된 인천의 대표 해양관광지다. 풍부한 생태·문화자원이 부각되면서 최근 방문객이 급증해 생활폐기물과 관광 쓰레기 문제가 심해지고 있다.

시는 섬 주민과 상인, 관광객이 동참하는 일회용품 사용 최소화, 분리배출 강화, 관광객 쓰레기 가져가기 캠페인 등을 추진할 계획이다. 숙박업소에 탄소중립 실천 홍보문을 부착하고 관광객들에게 쓰레기 종량제봉투와 대나무 칫솔 등을 나눠줄 예정이다.

또 주민 중심으로 탄소중립 기후시민 공동체를 구성해 해양환경 보전, 에너지 절감, 자원순환 확대 등을 정착시키고 '2026 탄소중립 섬 RE100 실천 마을' 조성 기반도 마련할 방침이다.





인천시 관계자는 "주민과 여행객이 함께 만드는 '쓰레기 없는 섬' 덕적도가 인천의 저탄소 관광문화를 선도하는 상징이 될 것"이라며 "탄소중립 실천이 지역사회 전반으로 확산할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

