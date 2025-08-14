우리銀, 자산관리특화점 '투체어스W송도' 개점

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우리은행이 인천 송도 형지글로벌패션복합센터에서 '투체어스W송도' 개점식을 개최했다고 14일 밝혔다.

'투체어스W'는 고액자산가에 대한 차별화된 서비스를 제공하는 특화 브랜드로, '투체어스W송도'는 지난 1월에 개점한 '투체어스W여의도'에 이은 9번째 특화점포이다.

우리은행은'투체어스W송도'에 센터장 및 PB지점장 등 최고의 전문가를 배치해 △세무 △부동산 컨설팅 △가업승계 △증여신탁까지 아우르는 원스톱(One-Stop) 금융 솔루션을 제공한다.

이밖에도 우리은행 남동·송도BIZ프라임센터와 협력해 고객 발굴 및 자산관리 서비스를 확대해 나갈 계획이다.

우리은행 관계자는 "바다가 보이는 라운지에서 차를 마시는 편안한 분위기의 서비스 공간을 마련했다"며 "앞으로도 지역별 특징을 살린 맞춤형 자산관리 서비스를 제공해가겠다"고 말했다.





한편, 우리은행은 △본점(TCE본점) △테헤란로(TCE강남) △강남대로(TCE시그니처)를 비롯해 △영동대로(투체어스W청담) △압구정(투체어스W압구정) △해운대(투체어스W부산) △도곡(투체어스W도곡) △여의도(투체어스W여의도) 등 8개 지역에서 자산관리 특화 영업점을 운영 중이다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

