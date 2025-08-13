주북 중국대사, 평양 방직공장 방문…"中기업과 교류 확대 기대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

왕야쥔 북한 주재 중국대사가 평양 김정숙방직공장을 찾아 북중 기업 간 교류 확대 의지를 밝혔다.

13일 주북 중국대사관에 따르면 왕 대사는 이날 김정숙평양방직공장을 방문해 방적·염색 작업장과 직원 숙소, 식당 등을 둘러봤다.

13일 김정숙평양방직공장 방문한 왕야쥔 주북 중국대사. 주북 중국대사관 홈페이지 캡처

그는 "김정숙평양방직공장은 역사가 유구하고 관리에 질서가 있으며 환경이 아름답고 조건이 일류여서 생산된 직물이 조선(북한)에서 유명하다"며 "천리마 시기부터 지금까지 시대적 기수와 모범이 많이 배출돼 조선 사회주의 발전에 중요한 공헌을 했다"고 말했다.

왕 대사는 또 "공장이 천리마 시대 영웅의 바통을 잘 이어받고 '천리마 정신'을 지도로 삼아 조선 사회주의 강국 건설 사업을 위해 새로운 공을 세울 것이라 믿는다"면서 "공장이 중국 관련 기업과 교류·상호참조를 강화하고 공동 발전을 이루기를 기대한다"고 했다.





주북 중국대사관은 1948년 10월 들어선 이 공장이 약 70만㎥ 면적에서 노동자 6500여명이 일하는 곳이고 2011년 12월 김일성 주석의 부인인 김정숙의 이름을 달게 됐다고 설명했다.

김정숙평양방직공장. 주북 중국대사관 홈페이지 캡처





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

