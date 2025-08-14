구미 본사 100대 기업 매출 17.6조…전년比 8.6%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한화시스템·에스케이실트론·도레이첨단소재 順

영업이익률 평균 7.6%

경북 구미에 본사를 둔 매출 상위 100대 기업의 2024년 총매출액이 17조6257억원으로 집계됐다.

경북 구미상공회의소 전경

전년 대비 8.6% 증가한 수치로, 구미국가산업단지 전체 생산액(48조1417억원)의 36.6%를 차지하며 지역 경제의 중추적 역할을 재확인했다.

경북(구미)상공회의소가 NICE평가정보㈜와 금융감독원 전자공시시스템 자료(별도 포괄손익계산서 기준)를 분석한 결과, 100대 기업 가운데 67곳이 전년보다 매출이 증가했고, 30곳은 감소했다. 3곳은 올해 신설돼 비교가 불가능했다.

◆ 매출·영업이익 상위권 현황매출 1위는

한화시스템㈜(2조7936억원), 2위는 에스케이 실트론㈜(2조923억원), 3위는 도레이첨단소재㈜(2조765억원)'이었다.

영업이익에서는 에스케이 실트론이 4233억원(영업이익률 20.2%)으로 1위를 기록했고, 이어 한화시스템 2251억원(8.1%), 피엔티㈜ 1707억원(17.3%) 순이었다. 전체 100대 기업 중 85곳이 흑자를 냈으며 평균 영업이익률은 7.6%였다.

◆ 매출 규모·업종별 분포 매출 규모별로는

500억원 이상 1000억원 미만 기업이 40곳으로 가장 많았고, 500억원 미만 31곳, 1000억원 이상 5000억원 미만 22곳, 5000억~1조원 미만 4곳, 1조원 이상은 3곳이었다.

업종별로는 제조업이 81곳으로 압도적인 비중을 차지했다. 제조업 내에서는 전기·전자 32곳, 기계·금속 30곳, 섬유·화학 13곳, 기타 제조업 6곳이었으며, 이외에 건설·공사업 8곳, 유통·서비스업 4곳, 부동산업 3곳이 뒤를 이었다.

◆ 고용·기업 규모 100대 기업의 총 고용 인원은

2만9180명으로, 구미국가산단 전체 근로자(8만1494명)의 35.8%를 차지했다. 고용 규모별로는 100~300인 미만이 41곳으로 가장 많았다.

기업 규모별로는 중소기업이 65곳, 중견기업 28곳, 대기업 7곳이었다. 코스피 상장사는 한화시스템과 아주스틸 2곳, 코스닥 상장사는 16곳, 나머지 82곳은 비상장사였다.

◆ 장수기업 비중 높아 업력 20년 이상 기업이

64곳에 달해 지역 제조업 기반의 안정성을 보여줬다. 이 중 30년 이상 된 기업은 21곳이었다. 반면 5년 미만 신생 기업은 7곳이었다.





심고정 구미상공회의소 경제조사팀장은 "구미 본사 기업의 3분의 2 이상이 20년 이상 업력을 보유하며 지속적인 투자를 통해 성장하고 있다"며 "글로벌 통상환경 악화 등 불확실성을 극복하려면 정부의 전폭적인 연구개발(연구·개발) 인프라 지원과 균형발전 전략이 필요하다. 기업들은 이를 기반으로 기술 초격차를 확보해야 한다"고 강조했다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

