국립중앙박물관, '뮤지엄 아카데미' 수강자 모집

전국 450여개 국·공립박물관 학예인력 대상

예비인력·현업인력 대상 특화 프로그램 운용

국립중앙박물관은 올해 하반기 '국립중앙박물관 뮤지엄 아카데미' 제5기 수강자를 모집한다고 13일 밝혔다. 모집 대상은 전국 450여 개 국·공립박물관 학예인력이다.

뮤지엄 아카데미 진행 모습. 국립중앙박물관

뮤지엄 아카데미는 전국 박물관·미술관 전문 인력을 위한 역량 강화 교육이다. 시행 첫해인 지난해에는 17개 부처 37개 기관 소속 국립박물관 학예인력 191명이 참여했다.

올해는 참여 대상에 공립 박물관·미술관을 추가했다. 상반기에는 예비인력 대상 '일반과정', 제3·4기 '특화과정', 전시음향·인공지능 등 '분야별과정'에 약 95개관, 1484명이 참여했다.

하반기에는 제4·5기 특화과정과 다양한 분야별 과정을 운영한다. 박물관 업무 특성에 맞춰 ▲박물관 취업을 희망하는 예비 인력을 위한 '일반과정'▲현직 종사자 경력 단계별 '특화과정'▲시의성 있고 고도화된 실무역량을 다루는 '분야별과정'▲강사 역량 강화를 위한 '연구과정'으로 구성했다.





제5기 특화과정(기초·심화·기획) 신청은 오는 18일 오전 10시부터 '국립중앙박물관 뮤지엄 아카데미' 누리집에서 할 수 있다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

