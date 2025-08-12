강수현 시장 "'안전한 삶의 그린도시' 조성…지속 지원해 달라"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양주시, 의용소방대 지역대장 간담회 개최

안전한 사회 만들기 협력 강화

경기 양주시는 12일 의용소방대연합회와 간담회를 열고 지역사회 안전망 강화 방안을 논의하는 시간을 가졌다.

강수현 양주시장이 12일 의용소방대연합회와 간담회를 열고 지역사회 안전망 강화 방안을 논의하는 시간을 갖고 있다. 양주시 제공

이번 간담회에는 반기남, 김선경 연합대장을 비롯한 10여 명의 지역대장이 참석했으며, 현장 활동 중 겪는 애로사항과 건의사항을 청취하고 재난 지원 활동 등 안전한 지역사회를 위한 협력 방안을 모색했다.

양주시 의용소방대는 총 16개 대 398명으로 구성돼 있으며, 안전환경 캠페인, 심폐소생술 교육, 화재 및 수해 등 각종 재난 지원 활동을 통해 시민 안전 의식 향상에 기여하고 있다.





강수현 시장은 "의용소방대원 여러분의 적극적인 활동에 깊은 감사를 드린다"며 "민선 8기 시정목표인 '안전한 삶의 그린도시' 조성을 위해 앞으로도 의용소방대원들의 지속적인 지원과 협조를 부탁드린다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

