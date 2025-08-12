WON K-글로벌수급상위 ETF, 상장…외국인 투자동향 참고

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우리자산운용이 국내 최초로 외국인 투자자의 매매 동향을 전략적으로 활용하는 ETF를 선보였다.

우리자산운용은 국내 주식시장에서 외국인 순매수 강도가 높은 종목에 집중투자하는 'WON K-글로벌수급상위 ETF'를 한국거래소에 12일 신규 상장했다.

외국인 투자자는 정보력과 분석력을 바탕으로 국내 증시에서 우수한 성과를 달성하고 있다. 증시 방향성에도 큰 영향을 미치는 핵심 수급 주체로 평가받는다. 우리자산운용은 외국인 투자자의 전략을 ETF 상품에 적극 반영, 일반 투자자도 외국인의 정보력과 분석력을 전략적으로 활용할 수 있도록 새로운 투자대안을 제시했다.

국내 증시에서 외국인의 매수세가 꾸준히 유입되는 종목을 선별해 투자하는 것이 이 상품의 기본 전략이다. KRX300지수 내 이익 추정치가 상향되는 기업 중 외국인 수급 강도가 높은 종목을 선정하고, 개별기업의 악재성 이슈를 모니터링하는 AI 뉴스트렌드 분석까지 더해 월 1회 편출입 종목을 결정한다.

다중 필터링을 통해 투자 안정성과 지속성을 높일 수 있어 국내 증시에 투자하면서 지수 대비 초과수익을 추구하는 투자자에게 적합한 상품이라고 우리자산운용 측은 설명했다.





ETF운용실 최홍석 실장은 "일반 투자자들이 활용하기 어려웠던 외국인 투자자들의 정보력과 분석력을 전략적으로 활용할 수 있도록 ETF를 설계했다"며 "외국인의 수급 및 시장 주도 섹터의 변화를 적시에 반영할 수 있도록 매월 리밸런싱을 실시한다는 점도 이 상품의 장점"이라고 말했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

