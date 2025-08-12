서울대 공학관 배터리 폭발 화재…인명피해 없어

서울대 제1공학관 실험실에서 12일 오전 10시 43분께 배터리 폭발로 화재가 발생했다.

서울 관악구 서울대학교 정문. 사진=강진형 기자aymsdream@

소방 당국은 차량 23대와 인력 82명을 투입했고, 배터리를 수조에 담그는 등 화재를 진압하고 있다.





당시 실험실에는 40여명이 있었지만 현재까지 인명피해는 발생하지 않은 것으로 파악됐다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr

