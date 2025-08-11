[특징주]AP헬스케어, 가상자산 진출에↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11일 오전 9시 30분 코스닥 시장에서 AP헬스케어 주가는 전 거래일 종가 대비 가격제한폭인 30.0% 오른 455원을 기록하고 있다. 정관과 사명을 변경하고 암호화폐 사업에 나서겠다는 공시를 했기 때문으로 보인다.

AP헬스케어는 외피용약, 소화기관용약, 자양강장변질제, 항생물질제제 등 의약품을 중심으로 유통·판매하는 의약품 사업과 보유 부동산 및 기계, 설비 등을 대여하는 임대사업을 주요 사업으로 하고 있다. 에이프로젠(48.78%)과 에이프로젠바이오로직스(20.06%)가 대주주다.

AP헬스케어는 오는 22일 임시 주주총회를 열어 정관 사업목적에 ▲블록체인 및 가상자산 관련 사업 ▲블록체인 및 가상자산 투자업 ▲블록체인 및 가상자산 금융업 ▲위 각항에 부대되는 일체의 사업 및 용역, 설치공사업 등을 추가하는 한편 회사 이름을 '주식회사 앱토크롬(APTOCROM)'으로 변경한다고 6일 공시했다.





앞서 코스닥 시장에서는 하이퍼코퍼레이션과 브릿지바이오테라퓨틱스의 최대 주주가 외국계 가상자산 업체로 변경되고, 썸에이지가 정관변경으로 암호화폐 사업 진출을 선언한 이후 주가가 급등한 바 있다.





조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr

