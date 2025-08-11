SK이노베이션 임원, SK온 배터리 탑재된 현대차 탄다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SK이노베이션과 계열 자회사들이 임원 업무용 차량을 국산 전기차(EV)로 바꾼다. 환경·사회·지배구조(ESG) 경영과 전기차 보급 확대 등을 취지로 장용호 SK이노베이션 총괄사장부터 전 임원진 차량을 전기차로 전환한다는 방침이다.

SK이노베이션 계열 직원들이 서울 종로구 SK서린빌딩에서 충전중인 현대자동차 대표 전기차 모델 아이오닉9과 eG80(전기화 모델)을 체험하고 있다. SK이노베이션

SK이노베이션은 사업 자회사를 포함한 임원진의 업무용 차량을 전기차로 전환하기 위해 현대자동차의 대표 전기차 모델인 아이오닉9와 eG80 중 하나로 변경 신청을 받고 있다고 11일 밝혔다. 배터리 자회사 SK온은 이 두 전기차 모델에 배터리를 공급하고 있다.

SK이노베이션은 내달 초부터 임원 업무용 차량을 전기차로 바꾸기 시작해 올 연말까지 전환 일정을 마무리할 예정이다.

SK이노베이션 계열은 전기차로의 전환에 맞춰 서울 종로구 SK서린빌딩을 포함한 계열 사옥에 마련된 전기차 충전시설과 안전시설 등을 대폭 확대해 나갈 계획이다.

앞서 SK온은 지난해 6월부터 임직원의 전기차 구매 장려를 위해 자사 배터리가 탑재된 현대차·기아 차량에 한해 전기차 구매 보조금 할인 프로그램을 운영해 오고 있다. 특히 올 3분기에는 아이오닉9의 구매 지원액을 기존 1000만원에서 1500만원으로 올린 할인 프로그램을 시행 중이다.





SK이노베이션 관계자는 "글로벌 경기 악화와 전기차 캐즘(일시적 수요 정체) 등 영향으로 국내 전기차 산업 전반이 어려움을 겪어 왔다"며 "전체 임원진이 전기차를 사용함으로써 국내 전기차 보급률 확대 등에 일조하겠다는 취지"라고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

