"며칠째 먹지도 못하고" 머리에 플라스틱통 낀 불쌍한 곰 구조

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

美 위스콘신주서 발견

통 뒤집어 쓴 채 수십㎞ 떠돌아

야윈 상태서 구조돼 자연 방사

머리가 플라스틱 통에 낀 채 일주일가량 여기저기를 떠돌던 곰이 끝내 구조돼 자유를 되찾았다.

7일(현지시간) 뉴욕포스트에 따르면 2살로 추정되는 이 암컷 곰은 지난달 26일 처음 발견됐다. 이후 이 곰은 구조되기까지 최소 80㎞가량을 이동해 베이필드와 더글러스 카운티 전역에서 목격됐다.

플라스틱 통을 벗은 곰의 모습. USDA 야생동물 서비스

AD

위스콘신주 천연자원부(DNR)는 구조 당시 곰의 머리에는 단단한 플라스틱 통이 씌워져 있었으며, 이 때문에 제대로 먹지도 못하고 숨 쉬기조차 쉽지 않았던 상태였다고 설명했다. DNR과 미국 농무부(USDA) 야생동물 서비스는 여러 지역에 생포용 함정을 설치하고 곰을 추적했으나, 이 곰이 매일 수십㎞씩 이동하면서 포획은 번번이 실패로 돌아갔다.

그러던 가운데 지난 2일 곰이 최초 목격된 지역 인근에서 여러 건의 신고가 다시 들어왔다. 구조팀은 3일 오후 한 가정집 근처에서 곰을 발견해 약물을 투여해 마침내 구조에 성공했다.

DNR 대형 육식동물 전문가인 랜디 존슨은 이 곰이 제대로 먹을 수는 없었겠지만 아마도 몸에 비축해 놓은 지방 덕분에 살아남았을 가능성이 높다고 밝혔다. 이 시기 곰은 겨울을 대비해 몸집을 불려야 하므로 체내 지방 비축량이 매우 많을 수 있다는 것이다.

일주일 만에 구조…자연으로 돌아가

구조된 곰은 약 31㎏의 암컷으로, 전문가들은 비슷한 나이의 다른 곰의 평균 몸무게(45~65㎏)보다 다소 야윈 상태였다고 전했다. 다행히 상처는 발견되지 않았다. 다만 플라스틱 통에는 곰이 탈출을 시도한 흔적과 발톱 자국이 남아 있었다. 또 전문가들은 곰이 통에 갇힌 채로도 물에 머리를 담가 수분을 섭취했을 가능성이 있다고 덧붙였다.





AD

구조된 곰은 곧바로 인식표를 단 뒤 충분한 먹을 것과 물이 있는 숲으로 옮겨졌다. 곰은 자연으로 돌아간 즉시 야생 열매를 먹기 시작한 것으로 전해졌다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>