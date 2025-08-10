손흥민 교체출전해 LAFC 데뷔…동점 페널티긱 유도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

손흥민이 미국프로축구(MLS) 로스앤젤레스(LA)FC로 이적한 지 3일 만에 경기에 교체출전해 동점을 끌어내는 귀중한 페널티킥을 유도했다.

손흥민은 10일 오전 9시30분(한국시간) 미국 시카고 시트긱 스타디움에서 열린 시카고 파이어스 FC와의 2025 MLS 26라운드 원정경기에서 공식 데뷔전을 치렀다. 두 팀이 1대1로 맞선 후반 15분 다비르 마르티네즈를 대신해 경기에 투입됐다.

손흥민은 후반 추가시간 9분을 포함해 40분 가까이 경기를 뛰면서 세 차례 슈팅을 시도했다.

손흥민이 10일 오전(한국시간) 미국 시카고 시트긱 스타디움에서 열린 시카고 파이어스 FC와의 2025 MLS 26라운드 원정경기에서 후반 15분 교체출전한 뒤 공을 쫓아 달리고 있다. [사진 제공= AFP연합뉴스]

첫 번째 슈팅은 교체투입 된 지 6분 만인 후반 21분에 나왔다.

손흥민은 페널티 아크에서 기다리고 있다가 오른쪽에서 올라온 크로스를 받아 왼발로 첫 슈팅을 시도했다. 하지만 정확한 슈팅이 이뤄지지 않고 공은 힘없이 굴러가 상대 골키퍼 품에 안기고 말았다.

LAFC는 후반 25분 오른쪽 수비가 무너지며 실점했다. 시카고의 조너선 밤바에게 실점하며 1대2로 끌려갔다.

실점 뒤 반격이 이뤄진 후반 27분 손흥민은 다시 오른쪽에서 크로스를 상대 페널티박스 중앙으로 침투하며 힐킥으로 연결하려 했으나 무위에 그쳤다.

후반 30분 LAFC는 결정적인 추가 실점 위기를 맞았으나 운이 따르며 되려 동점을 만드는 역습을 끌어냈다. 시카고의 브라이언 구티에레즈의 강력한 슈팅이 LAFC 골포스트를 맞고 강하게 튕겨나왔고 LAFC는 빠르게 역습을 전개했다. 두 번의 패스로 전방의 손흥민에게 공이 연결됐다. 손흥민은 상대 수비 두 명 사이로 빠르게 침투해 공을 먼저 터치하며 상대 골키퍼와 1대1 상황을 만들었으나 상대 수비수 카를로스 테란가 강하게 몸을 부딪히며 손흥민이 페널티박스 안에서 넘어졌다. 이후 비디오 판정 끝에 페널티긱이 선언됐고 데니스 부앙가가 페널티킥을 성공시키며 경기는 2대2 동점이 됐다.

손흥민은 후반 추가시간 3분에는 세르지 팔렌시아의 침투 패스를 받아 강력한 오른발 슛을 시도했으나 몸을 날린 상대 수비에 막히고 말았다.

이후 두 팀은 추가 득점 없이 2대2로 경기를 마무리했다.

LAFC는 승점 37을 확보하며 서부 콘퍼런스 6위에서 5위로 올라섰다. 시카고(승점 36)는 동부 콘퍼런스 9위를 유지했다.





LAFC는 오는 17일 오전 8시 30분 매사추세츠주 폭스버러의 질레트 스타디움에서 뉴잉글랜드 레볼루션과 원정 경기를 치른다.





