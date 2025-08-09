탑승객 전원 사망…수단공군, 왜 UAE 항공기 격추했나

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

軍 "반군 지원 콜롬비아 용병 40명 탑승"

수단 정부 "UAE가 반군 도와줘" 주장

수단 공군이 서부 다르푸르의 한 공항에 착륙하던 아랍에미리트(UAE) 항공기를 격추했다. 이 항공기에는 반군 신속지원군(RSF)의 콜롬비아 용병 40명이 타고 있었던 것으로 알려졌다.

7일(현지시간) 수단 국영TV에 따르면 수단 공군은 전날 오전 서부 남다르푸르주 니알라 국제공항 활주로를 기습 공격했다. 이로 인해 착륙 중이던 UAE 항공기가 완전히 파괴됐고, 탑승해있던 콜롬비아 용병 전원이 사망했다.

수단 반군 신속지원군(RSF)의 모습이다. AP·연합뉴스

수단 국영TV는 이 항공기가 반군 RSF에 지원될 외국 용병과 군사 장비를 싣고 걸프 지역의 한 공군기지에서 출발했다고 보도했다. 하지만 이에 대해 UAE 정부 관계자는 "근거 없는 주장"이라며 "아무런 증거가 없는 완전한 거짓"이라고 반박했다. 이어 "이번 발표가 수단 정부의 계속되는 허위 정보·왜곡 캠페인의 일환"이라고 주장했다. RSF 측은 별도의 입장을 내지 않았다.

군부가 주도하는 수단 정부는 지난 4일 UAE가 RSF를 위해 콜롬비아 용병을 모집하고 자금을 지원했다고 비난했다. 또 지난 5월에는 RSF를 지원한다는 이유로 UAE를 적성국으로 지정하고 외교 관계를 단절했다. 수단 정부군은 2년 넘게 이어진 내전 기간 UAE가 RSF에 무기를 지원했다고 주장해왔다.





1956년 영국과 이집트로부터 독립한 수단은 이후 오랜 내전과 정치 불안을 겪어 왔다. 2023년 4월 15일 정부군 최고지도자 압델 파타 부르한과 RSF 사령관 모하메드 함단 다갈로의 권력 투쟁이 무력 충돌로 번지며 내전으로 이어졌다. 현재 정부군은 동부·북부·중부 지역을, RSF는 서부 다르푸르 대부분과 남부 일부를 각각 장악한 채 맞서고 있다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

