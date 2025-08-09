"러시아, 우크라이나 '돈바스' 넘겨주면 휴전하겠다"…미국에 제안

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 정상회담을 예정한 가운데, 러시아가 우크라이나와의 휴전 조건으로 우크라이나의 동부 영토를 요구한 것으로 알려졌다.

8일(현지시간) 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 러시아가 우크라이나 동부 도네츠크와 루한스크를 아우르는 '돈바스' 지역을 넘겨주면 휴전하겠다는 제안을 미국에 전달했다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽)과 도널드 트럼프 미국 대통령.

이 제안은 푸틴 대통령이 지난 6일 휴전 중재를 위해 러시아를 방문한 스티브 위트코프 미국 중동특사에게 직접 밝힌 것이다.

푸틴 대통령은 우크라이나가 돈바스 영토를 양보하고 그 사실이 국제적으로도 인정받으면 휴전하겠다면서 우크라이나군의 도네츠크 철수를 선결 조건으로 내세웠다.

휴전을 중재 중인 트럼프 대통령은 오는 15일 미국 알래스카에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 정상회담을 가질 예정으로, 양 정상이 영토 양보 요구가 담긴 휴전안에 대해 어떤 합의를 도출할지 주목된다.

이 방안이 성사된다면 러시아는 돈바스로 불리는 도네츠크와 루한스크, 2014년에 이미 강제로 병합한 크림반도에 대한 통제권을 갖게 된다.

러시아는 루한스크를 완전 점령한 뒤 현재 도네츠크도 대부분 장악하고 있다. 우크라이나군은 도네츠크 서부의 주요 도시를 방어 거점으로 삼아 버티고 있다.

미국은 푸틴 대통령에게서 이 제안을 받은 후 도널드 트럼프 대통령과 푸틴 대통령의 정상회담 준비를 시작한 것으로 전해졌다.

미국은 6일부터 3일간 우크라이나 및 유럽 국가들과 러시아의 제안을 논의했다.

첫날 전화 브리핑에 참석한 트럼프 대통령은 푸틴 대통령의 제안이 '돌파구'는 아니지만, 정상회담을 준비하기에는 충분히 매력적이라고 논평한 것으로 알려졌다.

셋째 날 논의에서 위트코프 특사는 러시아의 제안이 두 단계로 구성돼 있다면서 첫 단계에서는 우크라이나가 도네츠크에서 철수하고 전선을 동결한다. 그다음 단계에서 푸틴 대통령과 트럼프 대통령의 최종 평화 계획에 합의하고, 이후 볼로디미르 젤렌스키 대통령과 협상하는 방안이라고 설명했다.

하지만 유럽과 우크라이나의 당국자들은 러시아의 제안에 상당한 우려를 표했다고 논의 참석자들은 전했다.

이들은 제안과 관련한 핵심사항, 예를 들면 러시아가 일부 영토를 통제하고 있는 자포리자 남부와 헤르손 남부 지역은 어떻게 하겠다는 것인지, 러시아가 현재의 전선을 동결할 것인지 군대를 완전히 철수시킬 것인지 등을 파악하려고 했으나 명확한 답을 얻지는 못했다.





러시아는 2022년 2월 우크라이나를 침공한 뒤 도네츠크, 루한스크 등 돈바스뿐만 아니라 헤르손, 자포리자까지 4개주 일부를 장악해 모두 자국 영토로 합병한다고 선언한 바 있다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

