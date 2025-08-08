"게임사에 폭탄 설치" 협박글 올린 30대 남성, 경찰에 자수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공중협박 혐의

게임사 님블뉴런 본사 건물에 폭발물을 설치했다는 협박성 게시글을 올린 30대 남성이 경찰에 자수했다.

서울 종로경찰서는 공중협박 혐의로 30대 남성 A씨를 검거해 조사 중이라고 8일 밝혔다.

앞서 한 온라인 커뮤니티에는 "나도 님블본사에 폭탄 설치했다"는 게시글이 올라왔으며 이를 본 네티즌이 경찰에 신고했다. 경찰은 이날 새벽 신고를 접수한 뒤 A씨의 인적 사항을 특정해 소재를 확인하던 중 A씨가 오전 11시30분께 종로서를 찾아 범행을 자수했다고 설명했다.

경찰은 오전 2시35분께부터 7시께까지 경찰특공대를 투입해 경기 성남시 분당구 수내동 소재 건물 내부를 수색했지만, 위험물은 발견되지 않았다.

경찰 관계자는 "실행 의사가 없더라도 위해성 게시글을 올리는 것은 국민 불안을 야기하는 중대한 범죄"라며 "경찰은 엄정하게 처리할 것"이라고 밝혔다.





앞서 지난 5일에는 신세계백화점 본점에 폭발물 설치 예고글을 게시한 중학생이 제주에서, 유사한 협박 댓글을 작성한 20대 남성이 경남 하동에서 잇따라 검거된 바 있다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr

