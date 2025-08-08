브라질-인도 정상 통화…트럼프 ‘50% 관세 폭탄’에 공동 대응

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

트럼프의 50% 관세, 브라질·인도에 직격탄

브릭스 연대 가능성도 언급

결제 시스템·우대무역 협정 확대 논의

도널드 트럼프 미국 대통령의 고율 관세 부과 조치로 나란히 '50% 관세 폭탄'을 맞은 브라질과 인도가 연대 의지를 다지며, 다자주의에 기반한 교역 확대에 협력하기로 했다.

AD

브라질 대통령실은 7일(현지시간) 보도자료를 통해 룰라 브라질 대통령이 이날 나렌드라 모디 인도 총리와 약 1시간 동안 전화 통화를 가졌다고 밝혔다. 두 정상은 글로벌 경제 상황과 함께 미국의 일방적인 관세 부과 문제를 주요 의제로 논의했다.

인도 정부도 통화 사실을 확인하며 "두 정상이 관세 문제를 포함해 다양한 주제에 대해 의견을 교환했다"고 전했다고 로이터통신이 보도했다.

두 나라는 현재 트럼프 행정부로부터 전 세계에서 가장 높은 수준인 50%의 관세를 부과받고 있다. 브라질은 트럼프 대통령의 정치적 동맹이었던 자이르 보우소나루 전 대통령에 대한 쿠데타 모의재판이 진행 중이라는 이유로, 인도는 기존 25% 관세에 러시아산 석유 수입에 따른 추가 25% 관세까지 더해져 각각 50% 관세가 부과됐다.

브라질 대통령실은 "브라질과 인도가 다자주의 수호의 중요성에 대해 공감하는 한편 현재의 도전 과제에 대응해야 한다는 필요성을 재확인했다"며 "이를 계기로 더 깊은 통합 가능성을 모색하기로 했다"고 강조했다.

룰라 대통령은 내년 인도 국빈 방문을 계획하고 있으며, 지난달 모디 총리의 브라질 방문 당시 설정한 '2030년까지 양국 교역 200억 달러 확대' 목표 달성을 위해 협력을 이어가기로 했다.

이번 통화는 룰라 대통령이 브릭스(BRICS) 차원에서 미국의 고율 관세에 공동 대응하는 방안을 논의하겠다고 밝힌 다음 날 이루어졌다.

룰라 대통령은 전날 로이터통신 인터뷰에서 "가장 먼저 중국과 인도에 연락하겠다"며 브릭스 차원의 '대(對) 트럼프 전선' 구축 가능성을 시사했다.

브릭스는 그동안 미국 중심의 달러 패권에 맞설 대안을 모색해왔으며, 이에 대해 트럼프 대통령은 최근 "달러를 버리는 나라에는 자국 제품에 100% 관세를 부과하겠다"고 경고한 바 있다.

양국은 또 인도와 남미공동시장(메르코수르) 간 우대 무역 협정의 적용 범위 확대와 더불어 양국의 실시간 결제 플랫폼인 브라질의 Pix와 인도의 UPI에 관한 기술·운영 정보 공유에도 합의했다고 브라질 대통령실은 밝혔다.

특히 브라질의 Pix는, 미국 내 카드사 시장에 부정적 영향을 준다는 이유로 미국이 무역법 301조에 따라 불공정 무역 조사 대상으로 삼은 바 있는 시스템이다.





AD

룰라 대통령은 이에 대해 "미국과의 관세 협상 테이블이 마련되더라도, Pix는 결코 협상 의제가 되지 않을 것"이라는 입장을 시사한 바 있다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>