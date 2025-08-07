김윤덕 국토부 장관 "가덕도 정상화" 약속한 날, 포스코이앤씨 컨소 전격 탈퇴

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가덕도 신공항, 이재명 대통령 핵심 공약 '위기'

현대건설 이어 핵심 파트너 이탈…사업 정상화 '첩첩산중'

추가 참여기업 부재 속, 정치권 "사업 멈춰야" 회의론 확산

김윤덕 신임 국토교통부 장관이 취임 후 처음으로 가덕도 신공항을 찾아 사업 정상화 의지를 다졌으나, 같은 날 포스코이앤씨가 컨소시엄에서 전격 탈퇴하면서 사업이 더 큰 위기에 빠졌다. 주관사였던 현대건설의 이탈에 이어 3대 주주마저 등을 돌리면서 가덕도 신공항 사업이 표류하는 모양새다.

가덕도 신공항 부지를 찾은 김윤덕(오른쪽) 국토교통부 장관. 국토부.

김 장관은 7일 가덕도를 방문해 "현명한 방법을 찾아 국민과의 약속을 지키겠다"며 사업 재추진 의지를 강력히 표명했다. 하지만 그의 방문 당일 포스코이앤씨가 컨소시엄 탈퇴를 공식화하며 사업 정상화에 대한 기대감은 순식간에 냉각됐다. 포스코이앤씨는 최근 잇따른 중대재해로 '인프라 신규 수주 중단'을 공언한 바 있다. 잇따른 중대재해로 최근 이재명 대통령이 포스코이앤씨에 대해 '공공입찰 제한 검토'를 지시한 이후 선제적인 조치로 풀이된다.

지난 5월 주관사였던 현대건설이 공사 기간과 공사비 부족을 이유로 사업 참여를 포기했다. 업계에서는 2, 3대 주주인 대우건설과 포스코이앤씨가 컨소시엄을 재편할 것으로 기대했으나, 포스코이앤씨의 탈퇴로 이러한 기대는 무산됐다. 가덕도 컨소시엄은 주관사인 현대건설이 25.5%로 가장 많은 지분을 갖고, 대우건설이 18%, 포스코이앤씨가 13.5% 등을 보유하고 있다. 나머지 건설사들은 각각 4% 수준이다.

현재 두 기업의 빈자리를 채울 기업은 마땅히 나타나지 않고 있다. 유력 후보로 거론되는 롯데건설마저 원론적인 입장만 고수하며 신중한 태도를 보인다. 이에 따라 부산·경남 정치권 일각에서도 "사업 절차를 멈춰야 한다"는 회의론까지 터져 나오고 있다. 재입찰 일정조차 기약 없이 미뤄지면서 가덕도 신공항 사업은 한 치 앞을 내다보기 힘든 국면에 접어들었다.





부산 가덕도 신공항 사업은 총사업비 13조5000억원이 들어가는 단군 이래 최대 국책사업이다. 2021년 여야 합의로 예비타당성조사(예타) 면제 등 각종 특혜를 담은 '가덕도 신공항 특별법'을 근거로 진행되고 있다. 지난해 경쟁입찰이 네 차례나 무산된 이후 수의계약으로 현대건설 컨소시엄이 우선협상대상자가 됐다. 당초 2029년 개통이 목표였지만 현재로서는 사실상 불가능한 상황이다. 이 대통령은 지난달 25일 대통령 주재 부산 지역발전 간담회에서 "좌초되지 않게, 지연되지 않게 하겠다"고 약속했다.





