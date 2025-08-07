KT&G, 상반기 매출 첫 '3조 돌파'…해외담배 5분기 연속 '트리플 성장'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

해외신제품 론칭·판매가 인상으로 호실적

고배당 기조 강화와 연 6600억+a 자사주 소각

KT&G가 글로벌 사업 성장에 힘입어 상반기 기준 처음으로 매출 3조원을 돌파하는 등 매출과 영업이익 모두 성장세를 기록했다.

KT&G는 올해 2분기 연결 기준 매출액이 1조5479억원으로 지난해 같은 기간보다 8.7% 늘어난 것으로 잠정 집계됐다고 7일 공시를 통해 밝혔다. 같은 기간 영업이익도 3498억원으로 8.6% 증가해 지난해 4분기부터 3분기 연속 매출과 영업이익의 동반성장을 이뤄냈다.

부문별로는 담배사업부문은 글로벌사업의 고성장에 힘입어 매출과 영업이익은 1조906억원, 3218억원을 기록해 전년 동기 대비 각각 10%, 1.6% 증가하며 견조한 성장세를 이어갔다.

특히 해외궐련은 매출과 영업이익, 판매 수량이 모두 증가하는 '트리플 성장'을 5분기 연속 달성했으며, 매출은 지난해 2분기 대비 30.6% 오른 4690억원을 기록했다. 이어 판매 수량은 9.1% 증가한 167억 개비로, 역대 최대 분기 매출 및 판매량을 재경신했다. 지난해 매출채권 대손충당금 환입분을 제외한 올 2분기 조정영업이익 역시 전년 동기 대비 51.1% 상승해 고성장 모멘텀을 확보했다.

이는 방경만 KT&G 사장이 지난해 취임 이후 최우선으로 추진해온 글로벌 현지 완결형 밸류체인 전략과 CIC 체제로의 전환이 본격적인 성과로 이어진 결과다. 또한, 아태, 중앙아시아, 중남미 등 주요 권역에서 '에쎄' 중심의 경쟁력 있는 신제품 출시와 높아진 브랜드 파워를 기반으로 한 고가제품군 비중 확대, 판매단가 인상 전략이 주효했다. 올 하반기 해외 공장에서 원재료 현지 수급체계가 완성되면 향후 원가절감으로 인한 이익 성장이 가속화될 것으로 전망된다.

국내 NGP사업부문은 '릴 에이블' 판매가 늘어나 상반기 점유율 45.8%를 기록했고, 해외 스틱 매출 수량은 22억 개비로 전년 동기 대비 4.2% 상승하며 판매량이 반등했다.

KGC인삼공사가 영위하는 건강기능식품의 영업이익은 62억원으로, 국내 경기 불황 속에서도 마케팅 비용 효율화 등 수익성 중심의 전략을 통해 흑자로 전환했다.

한편, KT&G는 이날 이사회에서 중간배당금을 지난해보다 200원 높인 1400원으로 결의해 고배당 기조를 강화했으며, 향후 주가 상승과 이익 성장에 맞춰 배당금 상향을 고려할 계획이다. 또한 오는 8일부터는 약 3000억원 규모의 자사주를 매입·소각하기로 했다. 이에 더해 하반기에는 부동산 등 비핵심자산 유동화를 통해 마련된 재원으로 추가 자사주 매입·소각을 추진할 예정이며, 앞서 지난 1분기에는 발행주식총수의 2.5%에 해당하는 3600억원 규모의 기보유 자사주 소각을 완료했다.

KT&G는 2024년부터 2027년까지 현금 배당과 자사주 매입 등 총 3조7000억원 규모의 현금 환원과 신규 매입한 자사주를 포함해 발행주식총수 20% 이상을 소각하는 국내외 최고 수준의 밸류업 계획을 공개한 바 있다. 이에 따라 지난해 약 1조1000억원 규모의 현금 환원을 실행해 총주주환원율 100%를 달성했으며, 발행주식총수의 6.3%에 달하는 자사주를 소각했다. 올해에도 지난해를 상회하는 규모의 밸류업 프로그램을 추진하며 국내 최고 수준의 주주가치 제고 정책을 이어가고 있다.





KT&G 관계자는 "글로벌 주요 시장에서 출시한 신제품들의 판매 호조와 브랜드 경쟁력에 기반한 판매단가 인상 등으로 수익성 중심의 중장기적 성장세를 확보했으며, 연간 영업이익 두 자릿수 성장을 목표로 사업을 고도화해 나갈 것"이라며 "이러한 성과를 바탕으로 대규모 자사주 매입과 소각을 차질 없이 이행하고, 향후에도 고배당 정책을 유지해 주주가치 제고를 최우선하겠다"고 밝혔다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

