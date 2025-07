韓, OECD 5G 속도 '압도적 1위'…농촌도 다른 나라 도시보다 빠르다

OECD 보고서 "한국, 모든 지역 5G 선두"

지역간 속도 격차도 10Mbps 미만

韓 '농어촌 5G 공동이용 계획' 소개돼

한국이 경제협력개발기구(OECD) 회원국 가운데 5G 이동통신 다운로드 속도에서 가장 빠른 수준을 기록했다. 특히 농촌 지역의 평균 속도는 다른 모든 OECD 회원국의 도시 지역보다 빨랐다.

16일 IT업계에 따르면 OECD가 지난 10일(현지시간) 발표한 '모두를 위한 초고속인터넷 격차 해소: 증거에서 실천으로(Closing Broadband Connectivity Divides for All: From Evidence to Practice)' 보고서에서 지난해 4분기 기준 한국의 5G 다운로드 속도는 인구 5만명 이상 도시 지역 468.11Mbps, 인구 5000명 이상 준도시(중간 밀도) 지역 408.75Mbps, 그 외 농촌 지역 401.32Mbps를 기록했다.

보고서는 "한국은 모든 지역에서 5G 속도가 선두를 유지하고 있으며, 농촌 지역 사용자들이 다른 모든 OECD 회원국의 도시 지역보다 빠른 속도를 경험했다"고 평가했다. 실제 OECD 평균 기준 도시 지역 속도는 222.6Mbps였으며, 한국 농촌 지역의 속도는 심지어 도시 지역 기준 2위를 기록한 덴마크보다도 더 빨랐다.

속도뿐 아니라 지역 간 격차도 상대적으로 작았다. 보고서에 따르면 5G를 포함한 전체 모바일 다운로드 기준으로 한국의 도시, 준도시, 농촌 간 속도 차이는 10Mbps 미만으로, OECD 회원국 중 가장 격차가 작은 국가로 평가됐다. 또한 농촌 지역의 평균 속도는 156.1Mbps로, 다른 모든 OECD 국가의 도시 평균 속도보다도 빠른 수준이었다.

초고속 유선망에서도 한국은 상위권을 기록했다. 보고서는 "한국, 네덜란드, 노르웨이는 지역 간 초고속 유선망 다운로드 속도 차이가 5%포인트 이내로 작다"며 "지역 간 속도 격차가 가장 작은 국가들"이라고 소개했다. 이어 "한국에서는 인구 밀도가 낮은 농촌과 연안 지역에서 5G 서비스 확대를 목표로 SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 3개 사업자가 기지국을 공동 이용하는 멀티 오퍼레이터 코어 네트워크(MOCN) 방식을 기반으로 인프라를 공동 구축하고 있다"고 설명했다.





OECD는 이번 보고서에서 38개 회원국과 23개 파트너 국가의 인터넷 속도와 품질을 분석했으며, 영국 시장조사업체 '오픈시그널'의 데이터를 활용해 도시·준도시·농촌 지역별 성능을 비교했다. 5G 이용률 측면에서는 한국이 전체 모바일 사용 시간 중 5G 접속 비중 19.0%를 기록해 미국(26.7%), 호주(19.1%)에 이어 세 번째로 높았다.





