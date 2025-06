에스파, 모로코 '마와진 페스티벌' 헤드라이너

K팝 걸그룹 최초 메인 무대 장식

에스파가 24일(현지시간) 모로코의 라바트에서 개최된 마와진 페스티벌에 헤드라이너로 무대를 선보이고 있다. SM엔터테인먼트

그룹 에스파(aespa)가 모로코 라바트에서 열린 마와진 페스티벌에 K팝 걸그룹 최초로 헤드라이너로 출연했다고 SM엔터테인먼트가 26일 밝혔다.

에스파는 24일(현지시간) 페스티벌 메인 스테이지인 OLM SOUISSI 무대에서 힘찬 퍼포먼스와 밴드 라이브로 현지 관객의 뜨거운 호응을 얻었다.

이날 무대에서는 '슈퍼노바'(Supernova), '아마겟돈'(Armageddon), '위플래시'(Whiplash) 등 최신곡을 비롯해 '넥스트 레벨'(Next Level), '스파이시'(Spicy) 등 대표곡을 비롯해 '아이너지'(ænergy), '세트 더 톤'(Set The Tone), '플라이츠 낫 필링스'(Flights, Not Feelings), '리브 마이 라이프'(Live My Life), '베터 띵즈'(Better Things), '홀드 온 타이트'(Hold On Tight)까지 총 11곡을 선보였다.

마와진 페스티벌은 2001년 시작된 세계 최대 규모 음악 축제 중 하나다. 올해는 에스파 외에도 윌 스미스(Will Smith), 50 센트(50 Cent), 베키 지(Becky G), 릴 베이비(Lil Baby) 등이 함께 무대에 올랐다.

에스파는 앞서 미국 '코첼라'(Coachella), '더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌'(The Governors Ball Music Festival), 'GMA 서머 콘서트 시리즈'(GMA Summer Concert Series), '아웃사이드 랜즈 페스티벌'(Outside Lands Festival), 일본 '지엠오 소닉'(GMO SONIC) 등 글로벌 페스티벌에 연이어 출연했다.





한편 에스파는 27일 오후 1시 새 싱글 '더티 워크'(Dirty Work)를 발매한다. 이번 싱글에는 동명의 타이틀곡과 미국 래퍼 플로 밀리(Flo Milli) 피처링 버전, 영어 버전, 인스트루멘털 버전까지 총 4곡이 수록된다.





