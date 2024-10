[이주의 전시]이자운 개인전 'thin section'·김수연 개인전 'Catcher' 外

편집자주 이주의 전시는 전국 각지의 전시 중 한 주간 만나볼 수 있는 다양하고 매력적인 전시를 정리해 소개합니다.



▲이자운 개인전 'thin section' = 갤러리LVS는 이자운(Zaun)의 8년 만의 국내 개인전 'thin section'을 개최한다. 작가는 이자운은 전시명 ‘thin section’에 대해 ‘박편, 얇은 단면 : 암석이나 광물에 빛을 투과시켜 현미경으로 관찰할 수 있도록 약 0.03mm 두께로 자른 얇은 조각’ 라는 각주를 달아 설명한다.

대상을 깊이 연구하기 위해 지질학자가 가장 작은 조각인 박편을 준비해 탐구를 시작하는 것처럼, 이번 전시 제목은 여러 개의 지층으로 쌓인 삶의 연대에서 인식되는 하나의 풍경의 가장 작은 조각을 관찰하며 시작되는 작가의 작업 방식을 의미한다.

작품 세계의 근간을 이루는 그리드(grid)에 대해 작가는 '20세기의 것이었고, 다음 세대로 이어지는 것'이라고 설명한다. 그리드는 작가가 거주하고 활동하는 뉴욕, 런던 등의 대도시를 이루는 거대한 지도이자 몇 세기를 거쳐 움직이지 않는 공간과 그 위에 올려지고 철거되는 건축물들이 쌓은 시간을 통합적 개념으로 설명한다.

다양한 재료가 ‘thin section’ 시리즈를 구성한다. 다양한 형태의 블록을 조각한 동판을 여러 수채물감 색으로 찍어낸다. 모눈 종이 위에 실크를 덧댄 순지를 올려 정교하게 블록 모양을 겹치듯 콜라주 한다. 제각기 다른 색의 블록들은 순지 위에 교차하고 겹쳐진다. 모눈종이를 기준으로 붙여지는 블록들은 오차 없이 정교하지만, 콜라주를 이루며 자기 자리를 찾아가듯 이내 분산된다. 몇몇 블록과 블록 사이는 컷아웃으로 텅 빈 공간을 만들어 선보인다.

그가 그려낸 블록들은 눈에 보이는 작은 크기로 콜라주 되어있지만, 마치 거대한 건축물을 현미경으로 보는 착각을 불러일으킨다. 세포만큼 작은 물질 하나하나를 면밀히 관찰하며 분석하기 위해 정교하게 만들어진 창작자만의 설계도와 같이, 눈에 보이지만 보이지 않는 것과 아는 것에 대한 인식의 간극을 표현한다. 아울러 공간에 지배당하는 시간, 시간에 지배당하는 공간에 대한 탐구를 작은 조각 하나를 찍어내며 이어 붙이는 행위는 '무쓸모'의 예술의 무한을 보여준다.

이자운은 서울대학교에서 시각디자인을 공부했지만 동경했던 순수 예술에 대해 깊이 탐구하기 위해 뉴욕 알프레드 대학교 철학과에 진학하여 우등 졸업했다. 현재 뉴욕에 거주하며 뉴욕, 런던, 서울을 오가며 다양한 전시로 활동하고 있다. 2022년 휘트니 비엔날레에서 진행한 퍼포먼스 전시의 일부였던 이자운의 인터뷰가 유일하게 기사에 실리면서 주목받았다.

NYC makers and printmakers (Eight Lego Blocks and Two Holes), 2023. 뉴욕 휘트니 미술관에서 한정적으로 판매했던 이자운 작가의 소품 시리즈. [사진제공 = 갤러리 LVS]